Ewald Engelen heet op Twitter @Ewaldeng.

Enge Ewald.

En dat is ie.

Beste meneer Engelen,

"Voor vliegverkeer is er in een duujjjzame wereld geen plaats", zegt u.

Hoepelt u toch alstublieft op met uw 'duurzame wereld'.

Breng (per KLM-lijnvlucht) maar eens een bezoek aan de Derde Wereld, óók al zoiets waar duurzame linksdraaiers als u zo dol op zijn. Want verrijkende nobele culturen, nietwaar.

Ga eens kijken in steden als Varanasi, Mumbai, Calcutta. Breng eens een bezoek aan grote steden in Afrika. Neem eens een kijkje in de Favela's van Rio, Mexico-city, Bogotà, Sao Paulo. Stap eens in een taxi tijdens de spits in Jakarta. Overal op die plekken wordt een onbeschofte hoeveelheid CO2 uitgestoten, verdwijnen duizenden tonnen afval-plastic en gif via de rivieren de oceanen in, schijten de mensen nog steeds in de straten.

En wij hier, op die in welvaart & luxe badende postzegel die nauwelijks zichtbaar is op de wereldkaart, met bovendien één van de schoonste milieus ter Wereld, menen in onze decadentie en hypocrisie de rest van de wereld (en vooral ook elkaar) op irritante wijze de les te moeten lezen over 'duurzaamheid'.

Vooral maar roepen dat de KLM (met tienduizenden werknemers die allemaal een gezin moeten onderhouden) failliet moet gaan, omdat dat in uw kleine, schoon geveegde deugstraatje past.

Ik heb maar één omschrijving voor dit stupide gebral, een wetenschapper en hoogleraar onwaardig:

Wat een platte schofterigheid.