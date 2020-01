Dolf Jansen wordt al twee dagen uitgelachen vanwege een verkeerd gevallen radiopreek (hierboven), waarin de dunste VARA-dominee van de Linkse Kerk het luistergepeupel opdraagt om geen (vlieg-)reizen meer te boeken. De spijkervormige snelwandelaar wil dat JULLIE allemaal stoppen met klimaatverziekende reisconsumptie, maar rende zelf marathons in onder andere Kopenhagen en Marrakech (hele familie mee), vloog op kosten van Oxfam Seksvip naar Cambodja, deed Vietnam via Singapore en reisde zes maanden door Canada en de VS voor een boekje. En hij vliegt nog steeds vaak. Van enige introspectie geen sprake natuurlijk, want Dolfje Deugdominee is een relikwie uit de tijd dat Jan Publiek nog niet terug kon praten en luistert derhalve niet, zelfs niet als half twitter hem dagenlang op zijn hypocrisie wijst.

Dat "Do as I say, don't do as I do"-gecommandeer van die klimaatdrammers (hoi Jesse. Dag Jetten), die daarna lekker lekker de vingers in de oren steken en LALALA doen, komt ons de strot uit, en daarom gaan we het ff helemaal anders doen. GeenStijl biedt 100.000 Airmiles (ook in te wisselen voor 1000 euro cash vakantiegeld) voor de eerste die ons een nieuwe, zelf gemaakte en herkenbare foto van Dolf Jansen stuurt, die in een vliegtuig zit, of op het punt staat om aan boord te gaan. De meeste kans maak je bij vluchten naar Ierland, of daar terug vandaan vanaf Cork, want aan de zuid-westkust heeft meneer de grappenmaker sinds 2007 een huis waar hij dus regelmatig heen schijnt te vliegen. "Samen met onze dochter Aike en zoon Cian verblijven we er wanneer we kunnen." Omdat het gras daar altijd groener is. Dat wordt roeien de volgende keer, Dolf.

