Gespot bij gate C9 op Schiphol voor een licht vertraagd ritje op een fijnstofbom naar Barcelona: Jeune Klimaatpremier Klaver! Deze foto's werden ons toegezonden door een frequent flyer en of mits tenzij z'n bordkartonnen beeltenissen tot zijn leven gekomen, lijkt dit 'm echt te zijn. Wederom naar 'n opgewarmd land, want in februari was ie ook al stilletje naar Athene gevlogen. Snappen we ook best hoor, al dat vliegen. Drukbezet man, tijd is politiek wisselgeld en sommige dieren zijn nou eenmaal beterd dan andere dieren. En een uur en 45 minuten CO2 uitbraken is voor een belangrijke man als Jesse, en ook voor het groene agenda-management, nou eenmaal beter dan veertien trage lange schommel-uren met een veel schonere trein. (Hoewel het met de auto maar 40 minuten was geweest maar ja, die Belgische wegen hè.) En ach, pagina na pagina aan aangeprezen vliegvakantie in huisblaadje De Volkskrant leren ons immers ook dat vliegschaamte maar gewoon een construct is. Fijn verblijf in Barcelona en de groetjes aan Gaudí! (Opklik boven, opklik onder, meer beeld na de breek.)

Na de breek nog wat plaatjes