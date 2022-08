Max kan dit jaar heel veel F1-records verbeteren. Benieuwd of hij daar in slaagt. Vettel won bijvoorbeeld ooit 9 races achter elkaar. En won -net als Schumacher- 13 races in een seizoen. Ook had hij als kampioen de grootste puntenvoorsprong op de nummer 2- Fernando Alonso. 155 punten, namelijk. En Hamilton heeft het all time puntenrecord in 1 seizoen, van 413 punten.

In theorie allemaal haalbaar voor Max. We gaan het zien.