Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de schuursponsvervaardigingswereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de schoonmakers bij Domino Day-wereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de cadeaupapierwereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de servetjesstrijkerswereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de CliniClownwereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de ballenbakwereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de uitvaartbegeleiderswereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de junior adviseur groene leefomgeving in Heerhugowaardwereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de toiletjuffrouwenwereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de brugwachterswereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de rollatorafstellerswereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de bibliothecariswereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de prik in frisdrankjes-testerswereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt tin de Dolf Jansen Anti-Aging Face Repair Dagcrèmewereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de Defensiewereld zo tussen 11 jul 1995 – 22 jul 1995 in Bosnië?

Heb jij (n)ooit (n)iets vervelends gemaakt in de wereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de Tim Hofman fanclubwereld?

Heb jij ooit iets vervelends meegemaakt in de comedywereld?

Dan komt Tim Hofman heel graag met je in contact. Mail Tim Hofman. Dat mag van Tim Hofman ook anoniem. Dank alvast (Tim Hofman).

Groetjes, Tim Hofman