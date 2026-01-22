Wij zeggen hier weleens wat minder aardige dingen over Tim Hofman, schrijver van misschien wel de BlueSkyste Bluesky post ooit, maar dit staaltje Move The Product heeft hij uitstekend gedaan. Allerlei media brengen namelijk het """nieuws""" dat John de Mol wilde onderhandelen over zijn interview in 'BOOS: THIS IS THE VOICE'. De grap is, die uitzending is al meer dan 11 miljoen keer gezien en dus waarschijnlijk ook wel door de typetjes die op de mediaredacties van De Telegraaf, NU.nl, RTL Boulevard, Villamedia en het AD. Tim Hofman zegt daarin (kijk maar, hieronder) expliciet dat John de Mol geen invloed heeft gehad op de uitzending.

Huiswerkvraag: WAAROM ZOU TIM HOFMAN DAT NOU ZEGGEN? Omdat John de Mol géén invloed wilde hebben op de uitzending? Of omdat hij dat wel wilde? En zou John de Mol voordat hij het meest desastreuze interview uit zijn leven op camera gaf, van te voren hebben willen onderhandelen over de voorwaarden voor uitzending? Nee? Dat zou gek zijn toch. 'John de Mol wilde niet onderhandelen over BOOS-interview, ging er gewoon open in', zou nieuws zijn. Het tegenovergestelde, dunkt ons, niet.

Maar zo werkt het natuurlijk niet bij de clickbaitredacties met het geheugen van een goudvis. Allerlei media 'brengen' nu het 'nieuws' dat John de Mol wilde onderhandelen over zijn interview, terwijl werkelijk iedereen die ooit voor een camera verschijnt sinds Ella Vogelaar van tevoren wil onderhandelen over het interview. Hofman verklapt al dat er geen afspraken zijn gemaakt (natuurlijk niet, waarom zou Hofman dat doen, hij had al beet) maar heeft alsnog aandacht voor zijn podcast geregeld. Alsof Bas van Toor onthult dat hij naast clown Bassie ook Vlugge Japie speelde in Bassie en Adriaan. Alsof Ron Brandsteder (vzmh) onthult dat engelen niet bestaan. Alsof John Heitinga zegt dat hoofdtrainer van Ajax misschien een beetje te hoog gegrepen is voor hem. Alsof Gidi Markuszower onthult dat Geert Wilders geen tegenspraak duldde in de PVV-fractie. Dus nogmaals: uitstekend gedaan Tim Hofman.