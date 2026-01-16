Vanavond wordt Nederland weer een klein beetje Nederland. 4 jaar lang wisten we door omstandigheden niet meer wie we waren, lagen we in scheiding met onze identiteit en voelden we ons vies, goor alsmede smerig en moe. Schuldig bovendien, schuldig aan dingen die we niet hadden gedaan, maar die we wel hadden moeten zien. Hoe die grote rode knop zo nu en dan gulzig werd getoucheerd had ons moeten waarschuwen. We zijn terug. The Voice of Holland is terug, Nederland krijgt weer een stem. De vrijdagavonden zijn weer voor iedereen. Chips, nootjes, bier en kindercola aanrukken want de grootste zangtalenten van het land mogen weer. Oké, niet meer helemaal zoals het vroeger ging natuurlijk, er is heus geleerd. Wie hoopt dat er ook nog maar één onvertogen woord zal vallen, komt er ongetwijfeld bekaaid vanaf. Marco zijn we verloren, en Ali, Jeroen is er niet meer. En ach, Martijn. Wat we ervoor terugkregen is het saaiste coachensemble ooit: Suzan en Freek (ach II), Ilse DeLange, Willy Wartaal en de onvermijdelijke Dinand "Jezus Christus" Woesthoff. Gelukkig is Chantal Janzen er nog, ook al waren we altijd meer op Wendy. Goed, het is vanavond ouderwets zingen geblazen en we zullen moeten hopen, bidden, smeken dat er NIKS HEFTIGS gebeurt. Maar we rekenen op John de Mol. Komt goed. Benieuwd wie de nieuwe Ben Saunders wordt en zo. Draaien we strakkies met plezier onze stoeltjes naar RTL4.