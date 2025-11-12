HOERA 16 januari weder The Voice of Aanrand
Is dat een microfoon in je broek of ben je blij me te zien
We hebben een DATUM! 16 januari kunnen met z'n allen weer speculeren welksoortige gore dingen er achter de coulissen allemaal gebeuren bij The Voice, het programma waarin voor de schermen wordt gedraaid met stoelen, en waar achter de schermen jonge meiden moeten rennen voor hun leven omdat ze anders worden bepoteld door de machtige bandleider, die ook nog eens de zwager van de Grote Baas blijkt te zijn (periodieke reminder over voormalig bandleider Jeroen Rietbergen: pompte foto's van zijn pik rond, merkte tegen jonge kandidates op dat ze een 'lekker geil broekje' aan hadden, vroeg aan kandidates of hij effe mocht voelen, enzovoorts). En dan was The Voice ook nog eens het programma van heerlijke hengst Marco Borsato met z'n smikkelbare cannoli en de voor verkrachting veroordeelde geilbek Ali Bouali. Uw kind als proefkonijn in de haaientank van The Voice gooien, of 's nachts alleen door de Bijlmer laten fietsen, het is een dilemma.
Reaguursels
