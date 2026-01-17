achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

1.867.000 kijkers voor The Voice of Aanrand

Dis is de dis is de dis is de dis is de voooooisssss of aaaaanraaand

Kijk wij vinden Willie ook een lollige knaap maar de complimentenbukkake bij RTL Tonight (RTL) over The Voice (RTL) was wel errug doorzichtig. Maar hey, ome Sjonnie enzo, dus dan doe je het gewoon. Er keken gisterenavond bijna 2 meloen mensen naar de Auferstehung van The Voice of Aanrand, volgens kijkcijferkanon Tina Nijkamp, en dat betekent dat het programma weer terug is in de veilige schoot van televisiekijkend Nederland. Die eerste mevrouw was natuurlijk heel goed (zij was: 23), die jongen met z'n tuinbroek was ook grappig en dan hadden we nog die rapper, die volkstruus en die ene gezellige opa. En wat is het een heerlijk leuk en fris programma, zo zonder de veroordeelde aanrander Ali B., zonder barbecuekoning Marco Borsato en zonder de grootste goorkees Jeroen Rietbergen, de man die foto's van z'n pik naar deelneemsters stuurde, de man die minderjarige meiden onheus bejegende en de man ook tegen wie NEGENTIEN meldingen van ongewenst gedrag zijn gedaan. Jeroen zit gewoon weer gezellig thuis bij Linda op de bank ene hand in de Nibbits andere hand in de onderbroek. The Voice! Iedereen gefeliciteerd met dit mooie kijkcijferresultaat.

Gut mevrouw is kritisch

Tags: the voice, the voice of holland, jeroen rietbergen
@Mosterd | 17-01-26 | 12:00 | 153 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

VRIJDAG - The Voice of Holland is TERUG

Voorbeschouwing op wat ongetwijfeld het saaiste seizoen ooit wordt

@Dorbeck | 16-01-26 | 19:45 | 160 reacties

HOERA 16 januari weder The Voice of Aanrand

Is dat een microfoon in je broek of ben je blij me te zien

@Mosterd | 12-11-25 | 16:06 | 89 reacties

Linda de Mol en Roofdier Rietbergen weer samen

Zou hij ook dickpics naar Linda sturen? Of doet hij dat alleen bij jonge kandidates?

@Mosterd | 19-12-24 | 14:05 | 78 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.