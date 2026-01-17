Kijk wij vinden Willie ook een lollige knaap maar de complimentenbukkake bij RTL Tonight (RTL) over The Voice (RTL) was wel errug doorzichtig. Maar hey, ome Sjonnie enzo, dus dan doe je het gewoon. Er keken gisterenavond bijna 2 meloen mensen naar de Auferstehung van The Voice of Aanrand, volgens kijkcijferkanon Tina Nijkamp, en dat betekent dat het programma weer terug is in de veilige schoot van televisiekijkend Nederland. Die eerste mevrouw was natuurlijk heel goed (zij was: 23), die jongen met z'n tuinbroek was ook grappig en dan hadden we nog die rapper, die volkstruus en die ene gezellige opa. En wat is het een heerlijk leuk en fris programma, zo zonder de veroordeelde aanrander Ali B., zonder barbecuekoning Marco Borsato en zonder de grootste goorkees Jeroen Rietbergen, de man die foto's van z'n pik naar deelneemsters stuurde, de man die minderjarige meiden onheus bejegende en de man ook tegen wie NEGENTIEN meldingen van ongewenst gedrag zijn gedaan. Jeroen zit gewoon weer gezellig thuis bij Linda op de bank ene hand in de Nibbits andere hand in de onderbroek. The Voice! Iedereen gefeliciteerd met dit mooie kijkcijferresultaat.