Tim Hofman is zuiver op de graat. Tim Hofman is zó zuiver op de graat dat-ie helemaal aan het einde van de graat zit qua zuiverheid. Probleem: ergens gaat zuiver op de graat over in zuiver op de gratuit, en dan wordt het vervelend. En leer ons dan Victor Vlam kennen! In z'n podcast 'Victor duidt tv' heeft de Vlaminator een nieuwe aflevering met de titel 'TIM HOFMAN ONDER VUUR OM MOGELIJK VERZWEGEN BELANG BIJ VEELBESPROKEN BOOS-AFLEVERING' - daar gaan we Chips Nootjes Bier dan eens goed voor zitten. Het gaat om dat verhaal van BOOS dat oud-profvoetballer Redouan El Yaakoubi, naast zijn voetbalcarrière eigenaar van een stichting en een bedrijf voor de talentontwikkeling van kinderen, scholen had misleid met een misleidende shuffle: de commerciële onderneming heet 'DTD' en de stichting heet 'Durf te Dromen' en scholen zouden dan niet weten met wie ze in zee waren gegaan. Heeeeeeeel interessant, echt heel interessant, bijna net zo interessant als die keer dat Redouan El Yaakoubi een regenoogbandje weigerde omdat hij lijdt aan het Syndroom van Allah.

WELNU, de Vlaminator meldt in zijn podcast dus dat Tim Hofman zelf betrokken is bij BrainBoost, een commerciële bijles- en huiswerkschool voor talentontwikkeling van jongeren. Dezelfde onderwijsmarkt als El Yaakoubi dus, die ook nog eens actief wilde worden in het verzorgingsgebied van Tim Hofman. Wat negatieve publiciteit voor El Yaakoubi zou Hofman dus niet slecht uitkomen. Vlam: "Dat is natuurlijk iets wat journalistiek gezien niet kan." El Yaakoubi heeft inmiddels een 'formele klacht' ingediend bij BNNVARA, de NPO Ombudsman en de Raad voor de Journalistiek. Sjonge jonge, wat spannend!