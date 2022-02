Hier volgt een topic zonder grappen en spitsvondigheden want dat lukt ons met dit onderwerp écht niet. Het verhaal is verder even simpel als dood- en doodziek. Ene Peter V. (54), die oud-directeur en oprichter is van de Stichting Kanjerwens (stichting die laatste wensen van ernstig zieke en terminale kinderen in vervulling laat gaan) wordt verdacht van ontucht met minderjarige jongens. En ja, het lijkt daarbij te gaan om misbruik van de ernstig zieke patientjes zelf waarvoor Stichting Kanjerwens zich doorgaans inspant. En aangezien het ons sterk lijkt dat er doodzieke kindjes bestaan die als 'kanjerwens' hebben te worden bepoteld door een man van in de 50 gaan we er maar vanuit dat tenminste twee kindertjes in plaats van een mooie laatste wens vooral een onwaarschijnlijk lelijke nachtmerrie te verwerken hebben gekregen. Godverdomme, wat ben je dan SLECHT als mens als je dit soort dingen flikt! Als het allemaal waar is natuurlijk, we zeggen het er nog maar even bij. Deze sociopathische Ronald McDonald is nog niet bewezen schuldig bevonden. Maar als het waar is dan...dan...ja, dan is dat zieker dan het allerziektse kind en goorder dan het allergoorste goor. Peter werd in juni al aangehouden, maar werd toen weer vrijgelaten met als voorwaarde dat hij niet opnieuw met kinderen zou gaan werken. Aan die voorwaarden hield hij zich niet, en daarom is Peter... gisteren opnieuw vrijgelaten. Wij zijn nu even kotsen en zachtjes huilen in een hoekje en wensen alle kindertjes, ouders en/of nabestaanden die hiermee ooit zijn geconfronteerd enorm veel sterkte. Sick. Shit. Out.