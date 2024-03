Tevens StamCafé

door Arthur van Amerongen

Bavo Dhooge Jr. (Gent, 1973) studeerde af als filmregisseur aan de KASK en schreef sinds zijn debuut in 2001 meer dan 100 boeken. Hij is misdaadschrijver, maar ook auteur van autobiografische en literaire romans, en van jeugd- en kinderboeken. Winnaar van onder andere de Ambrozijn Verhalenwedstrijd, kortverhalenwedstrijd Stad Deinze, kortverhalenwedstrijd De Jonge Hond, Eindhoven, kortverhalenwedstrijd Literatuurlijk RUG. Als misdaadschrijver: winnaar van de Schaduwprijs, de Hercule Poirotprijs (+ drie nominaties) en de Diamanten Kogel (+ drie nominaties), tweemaal genomineerd voor de Gouden Strop. Twee jaar op rij 5 ***** VN Thrillergids. Zijn thriller 'Stand-In' werd in Nederland uitgeroepen tot 3de All Time International Thriller. Zijn werk verscheen in het beroemde Ellery Queen Mystery Magazine. De Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster gaf 'Styx' uit, de fantasythriller die in 2023 door Eyeworks wordt verfilmd en in het voorjaar 2024 op Streamz en VTM te zien is. Daarnaast zijn de filmrechten van 'Stalen Kaken' (biografie van John Massis) verkocht. De eerste drie L.A.-thrillers ('Stiletto Libretto', 'Santa Monica' en 'Sioux Blues') verschijnen vanaf 2023 bij de Engelse uitgeverij Next Chapter. In het najaar van 2023 startte hij met een nieuwe thrillerreeks bij uitgeverij Horizon over de Gentse bodyguard Chris Coene waarvan het 1ste deel ('De samoerai') meteen werd genomineerd voor de Hercule Poirotprijs.

Dhooge: “De serie Styx loopt nu op Streamz, een Vlaamse streaming site. Na de zomer komt hij op VTM en daarna op Netflix. De achtdelige reeks is gebaseerd op mijn boek Styx uit 2014: een lekker gore fantasy-horror-thriller-reeks over een politieagent in Oostende, een corrupte, agressieve klootzak die overal problemen heeft: met zijn familie, met zijn vrouw en met zijn kinderen. Hij zit aan de drugs en aan de drank, laat zich omkopen. En hij maakt jacht op een seriemoordenaar. De man wordt neergeschoten en sterft, maar de volgende dag spoelt hij terug aan op een strand als een soort ondode, die die zaak met die seriemoordenaar wil oplossen. En dan blijkt dat hij een tweede kans krijgt en zijn leven kan beteren. Dat vereist uiteraard wat opofferingen. En het is dus een verhaal over loutering en verlossing. Don’t worry: ik hou niet van happy endings, ook al is het Pasen. Van Amerongen: Je bent bepaald geen politiek correcte schrijver. Werd de verfilming van je boek aangepast aan de wokiaanse eisen van deze tijd? Dhooge: “Ik heb het scenario niet geschreven, maar vind dat de scenarist van de serie goed werk heeft geleverd. Ik schrijf mijn boeken eigenlijk altijd in eerste plaats voor mijzelf. Ik hou nooit rekening met de mening van de massa, en ook niet met woke. Ik ben sowieso helemaal niet politiek en ik haat labels. We leven nu in een soort Victoriaans tijdperk waar alles zeer strikt is. Maar een boek of een film moet niet opvoeden. Ik wil geen moraal. We zitten met het probleem dat wij in België maar 6 miljoen potentiële lezers hebben. Ik geef veel lezingen en ik mag blij zijn met twintig, vijfentwintig man publiek. Ik ben geen Tom Lanoye of Brusselmans, publiekskanonnen die al veertig jaar in alle televisieshows verschijnen. Die kunnen wel misschien nog honderd man trekken. Ik heb nu net de biografie van Hugo Claus uitgelezen. Dat was een rockster, zat achterop de motorfiets met Sylvia Kristel. Maar de meeste schrijvers zitten zo niet in elkaar natuurlijk. Een nieuwe Claus zie ik niet meer komen. Veel uitgeverijen hebben een sensitivity reader. Al die mensjes zouden een nieuwe Claus tegenhouden. De cancelcultuur is verschrikkelijk. Philip Roth is een van mijn lievelingsschrijvers. Ook hij moet nu gecanceld worden. En Louis Paul Boon uiteraard ook. Roth nam alles en iedereen in de maling. Schrijvers moeten tegenwoordig bloedserieus zijn. We zijn terug bij de index librorum prohibitorum, de pauselijke lijst van verboden boeken… Katholieken mochten ze niet lezen omdat de kerk ze als verwerpelijk beschouwde. Zo kwam in de vorige eeuw ook de Franse filosoof Jean-Paul Sartre op de lijst terecht. Ik zat op een katholieke college. Daar werd mij een schuldcomplex aangepraat. Nu moet ik mij schuldig voelen over de slavernij, waar ik niks mee te maken had. Het zijn kafkaiaanse vraagstukken. Natuurlijk pleegde koning Leopold de Tweede hondervijftig, honderdzestig jaar geleden wandaden in de Congo. Zijn beelden zijn overal weggehaald, al staat er nog een hele indrukwekkende in Oostende. Het is dom om al die standbeelden weg te halen. Jonge kinderen hebben geen idee meer wie Leopold was, daarmee schiet je jezelf in de voet. Belgie is behoorlijk truttig en benauwend geworden. Vroeger had je TC Matic, filmers als Marc Didden en Dominique Deruddere, acteurs als Jan Decleir. De Morgen en HUMO (met Guy Mortier als hoofdredacteur) waren nog dynamisch en vooruitstrevend. Ik ben ouder geworden, maar er is wel degelijk iets veranderd in Vlaanderen. Allee, ik ben geen boomer, meer generatie X.

1985, de serie over de Bende van Nijvel, vond ik zeer goed. Ik kreeg daar een melancholisch gevoel bij. Wat eigenlijk ook heel raar is, want het was toen ook een heel onveilige tijd. Politiek was het zeer onrustig. Maar ik vond het mooi om weer naar de muziek uit die tijd te luisteren. Mijn oude België van de jaren tachtig verdwijnt. Ach, België had eigenlijk niet moeten bestaan. Het is verkeerd geboren, met een zware handicap. In Wallonie vind je soms meer authenticiteit dan in Vlaanderen. In Vlaanderen doet men heel stiefmoederlijk over Wallonie. Ik vind Wallonie minder kneuterig dan Vlaanderen. Dat aangeharkte van de Belgische kust vind je niet in Wallonie. Dat lekker rommelige zie je ook bij filmmakers als Jean-Pierre & Luc Dardenne en Benoît Poelvoorde. Vandaar dat ik de biografie van Hugo Claus ook zo mooi vind. Daarin lees je dat de identiteit van Vlaanderen nog steeds niet gevonden is. Brussel is een cosmopolische stad. Filmers als Didden en Deruddere zijn Brusselaars. Vlaanderen is vooral Gent en Antwerpen, en heel veel platteland, met zijn duizend holletjes van Pluto. "In het hol van Pluto" is een typisch Vlaamse uitdrukking waarmee men op een kleurrijke manier een afgelegen plek omschrijft. Etymologisch vindt deze uitdrukking haar oorsprong bij de toegang tot de onderwereld waar Pluto heerste. Anderzijds doen de suburbs van Gent mij erg denken aan de verhalen van John Cheever. De tijd staat er stil, er gebeurt niets. Bij de Nederlandse uitgeverij Ezo Wolf verscheen zojuist Sick. In SICK schrijft Bavo Dhooge (of iemand die voor hem wil doorgaan) zijn huisarts brieven omdat zij hem niet meer wenst te behandelen wegens te veel ingebeelde ziekten. Aan zijn lot overgelaten wil de hypochonder weer in de belangstelling komen en vertelt het ene krankzinnige voorval na het andere. Hij biecht zelfs op dat hij zieke mensen vermoordt om gezond te blijven. Zijn schreeuw om aandacht zorgt voor een onverwachte diagnose: de patiënt bleek niet schijnziek, maar echt ziek. Wanneer hij de oorsprong van zijn hypochondrie ontdekt door in zijn verleden te graven, komen het inzicht en de loutering, waarna de genezing wenkt. We kijken even naar de trailer van ‘STYX’.