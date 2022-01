Een voor een staan ze allemaal in de rij. Hugo de Jonge, die maar niet boven het niveau van Hugo de Jonge uit kan stijgen en onvoorwaardelijk de blaam bij Baudet legt. Sigrid Kaag die zestien magere mannetjes urenlang op een tekstje vol zelfbeklag heeft laten zwoegen, totdat de allerlaatste druppel oprechtheid uit de kouwe zandsteen geperst was. En dan vandaag de eeuwige laatste bij de mentale gym, Jesse Klaver, er ook nog ff overheen: de fakkeldrager bij Kaag voor de deur is allemaal de schuld van Forum voor Democratie. Ze zijn "staatsgevaarlijk", aldus de voormalig secretaris van het DWARS-bestuur in het jaar dat er een bom in het clubhuis van de GroenLinksjeugd werd gevonden.

Tuuuuuurlijk, is ook zo, er komt alleen nog maar beschonken nonsens uit Baudet - van de witte wijn of van wat hij uit zijn ijdelheid destilleert. Of zo'n Pepijn van Houwelingen, die zijn hele bestaan al in de schaduw van zijn eigen verlegenheid leeft maar geen kans meer laat liggen de schade in te halen door heel vaak 'TRIBUNALEN' te tetteren. En Complotmarmot van Meijeren lijkt een sardonisch genoegen te scheppen in het op de kast jagen van kartelpolitici. Zijn retoriek over "satanisch kindermisbruik" door politici die FvD zou willen "vervolgen en opsluiten" stookt wel degelijk mensen die al tegen hun kookpunt zitten naar de laatste escalatie-graad.

Dus jazeker heeft die Max van den Berg zich mede, misschien wel vooral door FvD-retoriek aangespoord gevoeld om eens bij Hugo 'op de koffie' te gaan, of met een fucking FAKKEL bij Kaag in het portiek te verschijnen. Maar wat óók een probleem is, is de manier waarop de vrome vingerwijzers de handjes weer plechtig vouwen om voor de camera's van de persvoorlichting hun meest mallotige politieke opponent te verketteren. Daar krijgen we ook haarballen en kotsbrokken van achterin de keel hoor. Ze doen precies hetzelfde als wat ze Baudet verwijten: een vijandsbeeld scheppen. "En wij zijn met meer", dreigt Klaver er zelfs achteraan. Wil ie soms ook een huisbezoek? (Je moet bij die betegelde achtertuin zijn, de houtkachelgeur komt je vanzelf tegemoet.)

Hallo. We hebben het hier over iemand die boe roept naar "duivelse" Belgische bierfabrieken. Al een jaar lang loopt hij alle demonstraties af, hij zegt het zelf. Hij was bij Extinction Rebellion (extreemlinks klimaatpanisch vervelioclubje), hij stond bij het Woonprotest (waar iedereen behalve de vvd en D66 aan meedoet), hij stond Theo Hiddema te belagen (die *is* nota bene van FvD), hij zweeft bij Jezus Leeft en hij loopt inderdaad ook mee met de koffiedrinkers tegen corona. In die laatste groep vallen de hardste mentale klappen en balanceren veel (te veel) mensen op het randje tussen geestelijke gezondheid en het complotravijn. Niet alleen de Himmleriaanse hitserij van de Heliumhamster, maar ook de afrekenretoriek van kartelpolitici is precies wat zulke mensen óver het randje duwt.

Dus waarom willen die zelfvoldane kartelclowns dan zo nodig met de Forumvarkens in de modder gaan spelen? Is er nou niemand meer die naar dat vleesgeworden GGZ-spectrum van een Max van den Berg kijkt en z'n mededogen uitspreekt met een mens dat overduidelijk mentaal verward is, geestelijk in de knoop zit en meer baat heeft bij hulp en begeleiding dan om als wappiewisselgeld in de jukebox van de sleetse politieke oneliners gegooid te worden? Max van den Berg is de piñata in dit verhaal, maar de zelfverklaarde volwassenen in het kinderspel van de coronabestrijding lopen met zo'n dikke blinddoek voor hun kop dat ze hem verwarren met een knuppel om politieke opponenten mee te slaan.

"Alleen samen kunnen we corona verslaan", meenden we dat de leus ooit was. Jammer dat politieke kleinzerigheid zelfs dát in de weg lijkt te staan. De vraag is aan welke kant de eerste mentaal geknakte martelaar van het eigen gelijk zal opstaan. Zal het een Forumlander zijn die Hugo uit zijn schoenen schiet, of wordt het toch een brandbom van Antifa door het slaapkamerraam van Thierry, waar de gouden gordijnen hun glans al lang genoeg verloren hebben om hem niet groter meer te hoeven maken dan de margepositie waar hij zelf voor kiest. Maar ja. Zonder vijandsbeeld geen vrienden, hè Jesse?