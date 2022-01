: Die hele QR code wordt als een soort duivel gezien maar is slechts een optische representatie van een dossier met wat informatie over je. En ik heb nieuws over je: dat heb je al, al decennialang. Je BSN! Hieraan is je strafblad al gekoppeld, je kredietwaardigheid, je sociale status (rijbewijs ja/nee) en eventuele straffen (boetes die open staan). Dat men er nu al dan niet tijdelijk een vaccinatie status aan koppelt om de pandemie door te komen is geen complot, dat is gewoon iets wat nodig is. Of het gaat verdwijnen weet ik niet, ik denk dat er uiteindelijk binnen nederland geen QR meer nodig is maar ik denk dat landen de komende jaren nog wel vaccinatie voor reizen zullen eisen... en dat is niet heel gek, ook dat deed men al decennia voor andere ziektes. Janken om covid vaccinatie is janken om het janken.

Windmolens en kernenergie zijn nodig om van die kutrussen en hun gas af te komen en om minder afhankelijk te worden van die geiteneukerende sjeiks met hun olievaatjes. Veetelt is ONTZETTEND doorgeslagen in Nederland, er wonen 5x zoveel kippen dan mensen in ons kleine landje. En oh oh oh wat vinden we het gek dat er nu weer vogelgriep is uitgebroken die OOK kan overslaan op mensen en dan kan muteren naar iets ergers. Censuur vanuit Big Tech is geen censuur, het is pas censuur als jij iets niet kan zeggen omdat je REGIME (om jouw nivo woordjes te gebruiken) je om die woorden oppakt, voor zover je woorden niet gewoon onrechtmatig zijn. Rechters mogen bepalen of uitspraken onrechtmatig is, dat heeft niets met VVMU te maken, die vrijheid is niet grenzeloos. Rechters bepalen geen beleid, dat doet de regering onder goedkeuring van de tweede kamer. Rechters toetsen gedrag aan regelgeving.

En de Nederlandse geschiedenis IS racistisch en uitbuitend. Dat jij daar een ongemakkelijk gevoel bij krijgt en liever wegkijkt van wat de VOC en weet ik veel wat nog meer gedaan heeft is jouw probleem, maar anno 2022 is het hoog tijd dat we gewoon erkennen wat onze voorouders misdaan hebben. En voor racistische karikaturen zoals Zwarte Piet is simpelweg geen plek in een geciviliseerde maatschappij. Dat jij daarbij heimwee krijgt naar "vroegah" toen zwarte piet nog een olijke domme clown was is JOUW probleem, je kinderen vinden het totaal niet erg: GET OVER IT.

Ergo: je jankverhaal over wat er allemaal mis is in dit land is voornamelijk een betoog wat er allemaal scheef zit in je hoofd. Je hebt een onrealistisch beeld van de werkelijkheid en wilt dat opdringen aan de regering en de massa die WEL nadenkt en fatsoen in z'n flikker heeft.