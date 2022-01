Tsja, het zijn uitwassen/ziekten van de 'moderniteit', denk ik. Vergelijkbaar met zoiets als obesitas, dat had je 50 jaar geleden ook niet of nauwelijks.

Zo'n Vd Berg met zijn fakkel is het trieste slachtoffer/dieptepunt van de 'digitalisering': lieden die 'hun eigen waarheid' bij elkaar sprokkelen op internet, waar ze op schimmige sitetjes met 'gelijkgestemden' in contact komen en overtuigd raken van allerlei debiele complotten: in de VS ging twee jaar geleden of een gek gewapend verhaal halen bij een pizzeria, omdat daar satanische kindermoorden door de elite plaatsvonden oid. Verder had je een jaar geleden die angstaanjagende bestorming van het Capitool in de VS door 'lobotomized retards' die zich door de 'hoofd'mongool Trump hadden laten ophitsen.

Hier in Nederland getiktelingen die op een begraafplaats in Bodegraven actie voerden omdat in Bodegraven ook allemaal kinderen misbruikt en satanisch vermoord zouden zijn.

En nu deze Max vd Berg en kennelijk een vriendinnetje (Eline van 't Noordende). Waarom gaan ze in jezusnaam niet iets doen met hun leven? Latijn leren, of kalligrafie, of trainen voor The Iron Man, of vrijwilligerswerk doen in kamp Moria op Lesbos, of proberen te raden wie ''De Mol'' is, of lekkere koekjes bakken? De mogelijkheden zijn legio. En als ze echt niets kunnen bedenken, laten ze dan gewoon contact opnemen met een goede psycholoog en zich onder behandeling stellen.

Waarom toch de waanzin van dit soort mensen?