Vroeger dacht ik dat bij een lobotomie "operatie" het hele schedeldak werd doorgezaagd en er voorzichtig af werd gelift, en dat ze dan heel sekuur bepaalde verbindingen tussen beide hersenhelften van elkaar scheidden met een scalpel. De realiteit is anders en een stuk gruwelijker. Ze propten gewoon een beitel (!) achter je oogbal, man. En 1 of andere mafkees chirurg gaf dan een enorme lel op die beitel met een hamer ! Krak, dwars door dat bot heen. Dus die patienten / slachtoffers hadden allemaal blauwe ogen na de "ingreep". Daar zijn veel fotos van. Dat dergelijke praktijken in NL tot vrij recent (80-er jaren ofzo) werden uitgevoerd is toch behoorlijk schokkend. Maar ja, the lighter side is natuurlijk de RAMONES classic "Teenage lobotomy" met de onvergetelijke tekst "DDT did a job on me and now I am a real sickie. Guess I'll have to break the news that I got no mind to lose. All the girls are in love with me I'm a teenage lobotomy !" LOL !