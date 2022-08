Russia defaulted on part of its foreign currency denominated debt on June 27, 2022, its first such default since 1918.

Nederland is een postzegel op de wereldkaart. En we maken deel uit van een economische oorlog van het westen tegen Rusland. Lees bovenstaande Wikipedia-uitleg om te beseffen hoe ver het gaat. Het is onvermijdelijk dat er dit soort ongelukken gebeurden. Oorlog, want dat is het, een economische oorlog tegen Rusland vraagt offers. Als aardgas in een half jaar twintig keer zo duur wordt, dan heeft dat gevolgen. En nou kunnen we allemaal Rob Jetten de schuld geven, maar het is oorlog.

