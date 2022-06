Misschien moeten we gewoon accepteren dat we in de westerse wereld niet meer duurzaam KUNNEN leven.

Het enige wat we kunnen doen is de bevolkingsgroei remmen dat is grootste klap zijn die je maakt. Daarmee rem je energiebehoefte, voedselnoodzaak, plastics etc enorm af.

Want zeg nou zelf, bijna niks wat we doen is duurzaam.

Alle vormen van energie opwekken(kool, wind, zonne, kernenergie, opwekken van gas) zijn niet duurzaam. Biomassa verbranden is wel duurzaam alleen we branden sneller(vanwege behoefte door aantal mensen en per persoon) dan dat we bij planten.

Huizen bouwen zoals wij dat doen is niet duurzaam, medische zorg/medicijnen is niet duurzaam, hobby’s zijn niet duurzaam.

Dus ik denk dat het hele duurzame leven zoals geschetst door met name linkse partijen een dikke vette farce is.

De enige vorm van duurzaam leven, is het leven zoals stammen in de jungle: eten verzamelen/kleinschalig verbouwen, jagen/vissen, kleine vuurtjes stoken, met weinig mensen op een groot aantal km2.

Maar zie je ons al weer op die manier leven? Na een paar week expeditie robinson of million dollar island taait een groot gedeelte van de mensen al af. Laat staan dat men een heel leven zo moet leven.