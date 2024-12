Het Beste Nieuws du Jour is een POTJE GEEL POEDERRR! Het is klaar met het klimaatgezeik! Slinger aan die kolencentrales! Breek af die klimaatminaretten! Verbouw weer tarwe en maïs op die kk-zonneparken! Begin met de aanbouw van Tata Steel II! Hup nog een Polder- en Kaagbaan erbij voor Schiphol! Open Lelystad Airport asap! Geef de Noordzee terug aan de vissermannen! Leg nou eindelijk eens de snelweg Hoorn - Almere aan! Lus de Lelylijn om via Deventer! Plemp die 400.000 wooncrisiswoningen in de Oostervaardersplassen! Verplicht houtkachels voor nieuwbouwwoningen! Ontsla Sophie Hermans! De zon gaat weer schijnen, en dat allemaal door een potje geel poeder! Jippie! Wij zijn ff redactie-autootje halen, brb.