Nee, we worden niet emotioneel van Taylor Swifts muziek, maar vandaag gaat het even niet over haar microfoongefluister, maar haar videoclip en dan specifiek die van het nummer Anti-Hero, want ophef en dan zijn wij hier om te duiden. Kort samengevat: In de video zingt ze over haar eigen onzekerheden en was het woord 'fat' te zien op een weegschaal en daar zijn dikzakken heel boos om, waarbij al snel het woord fatphobic viel. En dan kunt u wel zeggen dat tig wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen dat dik zijn ongezond is en er best wat te zeggen valt voor een strijd tegen overgewicht, maar dan vergeet u dat we in een post-truth-samenleving vol slachtoffers leven en dat dat dus geen argument is tegen de volhardende canceldrang van deugdienders. Dat realiseert Taylor zich ook, want die wist niet hoe snel ze moest bukken voor een paar boze schreeuwers op Elons blauwe vogel en knipte direct het fragment uit haar video. Nu horen we u denken 'boeiend, ik luister niet naar die zooi en ik kom nooit in dat gestoorde Amerika', maar laat het maar aan Nederlandse sneeuwvlokken over om de US of A gekkigheid de oceaan over te helpen. Het ene moment duwt in Amerika een politieknie in een onschuldige nek en voor u het weet wordt op de Dam in Amsterdam zwarte Piet in zijn gezicht getrapt. Het kan snel gaan. Dus mocht binnenkort Conny Vink gecanceld worden en de Libelle ritueel verbrand, dan weet u dat het komt door het gebrek aan ruggengraat bij Taylor Swift.