'Wij moeten een heleboel meer doen. Poetin mag de oorlog niet winnen, Oekraïne moet deze oorlog winnen, want anders is het einde Europa', aldus minister van Staat en oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer in #buitenhof .

Landgenoten. Vanavond nog een happy potje bier op een happy 5 Mei-concert (Karsu doet Pharrell Williams), daarna nog even thuis uw eigen Maximaatje happy doen (tering wat was het geyl gisteravond). En dan morgenochtend nulachthonderd uur melden bij feldwebels Klaver, Dassen, Boswijk, Jetten en de kleine korporaal F. Timmermans voor een loopgraaf naar keuze in de buurt van Avdiivka (foto). En zo niet, dan is Europa verloren. Het Europa met die Grondwet waar u zo vurig ja tegen zei (nee - red). Daarom moet Oekraïne, waar u in 2016 zo graag geassocieerd mee wilde worden (hmmm, nee ook niet) de oorlog winnen. Oh, en mocht u het allemaal overleven, en met anderhalf been en 1 oog weer van het front terugkeren dan is ook uw pensioen weg, en zitten er Eritreeërs in uw huis. Vrijwilligers?