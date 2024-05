Waar ons hedenochtend de tampon van uit de flamoes is gefloept! Een cursus JOURNALISTIEK door Blablabla van Beukering en Milou Deelen. 'Journalisten' die andere 'journalisten' wat algemeenheden gaan aanpraten is al lachwekkend (de studie Journalistiek) en 'journalisten' die 'journalisten' een cursus 'journalistiek' aanbieden tegen een godse bak geld slaat al helemáál nergens op. En zéker niet als het Milou Deelen is die gaat zitten uitleggen hoe je 'journalistiek' moet bedrijven, want Milou Deelen had maar twee verschillende letters nodig om aan haar baantjes te komen, waarvan eentje heel vaak: máááááááááááám! Deze nepobaby in turbodrive en RIVMfluencer is echt alleen maar 'journalistiek' actief omdat ze 'de stem van haar vader leende' en vooral: omdat ze een dochter is van haar moeder. Handig, zo'n netwerk, om te vragen of Milou niet ergens haar onzekerheden over haar vulva mag 'delen' of Die en Die mag laten vertellen over hun Eerste Orgasme met de Douchekop. Milou Deelen is journalist omdat haar moeder vindt dat ze journalist is. En daar kan geen cursus van € 699 tegenop. Draad.