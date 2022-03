Wij dachten dat Volt een Europese jongerenbeweging was die geleid werd door een soort gesjeesde student bestuurskunde die denkt dat "mediation" een route naarr wereldvrede is, maar toen bleek dat Volt in werkelijkheid een pornovillapartij is waar mannen aan de billen bepoteld & vrouwen te stevig geknuffeld worden (behalve wanneer ze te weinig douchen) door een stevig drinkende vrouw met een behoorlijke rugzak en te veel umlauts in haar naam. Maar nu blijkt tot onze verbazing dat het partijtje voor vroegoude mensen met een bakfietswens ook nog een jongerenafdeling heeft. En die voelen zich onveilig. Allemaal. Daarom eisen de half-wattjes dat het bestuur ARTIKEL VIJF van het partijstatuut in gaat zetten. Want een aanval op dertien, is een aanval op allen. Volt moet een No Nilüfer Zone krijgen, tenzij ze haar vijandigheden tegen de dertien soevereine partijleden staakt en zich terugtrekt achter excuses, en de grenzen van gewone omgangsvormen. Voltgt u het nog?

