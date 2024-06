Mooi nieuws voor alle fans van Nilüfer Gündogan, oftewel de 'Nilüfans': ze gaat het doen. Nadat ze meer dan 1000 likes kreeg op een tweet gaat Nilüfer Gündogan op de dag van de bordesfoto een demonstratie organiseren tegen het kabinet-Schoof I. Nu kunt u daar misschien tegenin brengen dat mevrouw Gündogan, die zelf kort in de Kamer zat namens de rare partij VOLT en vervolgens vooral heel erg lang rechtszaken voerde (en nog altijd voert) tegen rare partij VOLT, misschien geen ideale leider is van de extraparlementaire oppositie, maar juist daarom is ze zo geschikt! Iedereen die volgende week niet samen met Nilüfer aan het demonstreren is krijgt een rechtszaak aan zijn broek waarin hij of zij gedwongen wordt alsnog mee te doen met de demonstratie, en als u dan toch niet mee wilt doen dan gaat Nilüfer u vertellen dat u stinkt en u zich eens wat vaker moet douchen. Sowieso, mensen die ene keer gaan douchen voordat ze op een demonstratie af komen, dat is altijd een goed idee. Wij zijn er bij! Waar kunnen we ons aanmelden Niel?