Ja sorry wij verzinnen dit ook niet. Maar hierboven dus de reactie van de klantenservice van Gryfnkqy partijleider van VOLT op het tweede fluisterstuk over het gedrag van VOLT-Kamerlid Nilüfer Gündogan in twee dagen. Nadat we afgelopen zaterdag al in de T. konden lezen dat mevrouw Gündogan niet in een glaasje spuugt en malle appjes stuurt in de groep 'Griekse Porno Villa', knalde NRC gisteravond een artikel online met daarin de verhalen van vijf van de dertien mensen die een melding van 'grensoverschrijdend gedrag' van Günogan deden. Onze samenvatting: Nilüfer Gündogan is een raar wijf (billenknijpen, seksuele telefoontjes, schreeuwpartijen en ongepaste grapjes) dat je nog niet de leiding over een polonaise zou geven, en de klagende VOLT-anoniempjes hebben het incasseringsvermogen van een fles cola waar net een mentossnoepje in is gegooid. Verder blijken er dus mensen te bestaan die zich 'Nilüfans' noemen en dat is wel alles wat u nog hoeft te weten over deze consultantskotspartij.

Maar die reactie hierboven dus. Dat gaat zo niet, meneer Dassen. Als politicus moet je soms dingen beslissen, en achter die keuze blijven staan. Je kunt dus niet eerst Nilüfer Gündogan uit de fractie zetten, daarna aankondigen dat je je neerlegt bij de (slechte, red.) beslissing van een rechter om het weer goed te maken met Gündogan en vervolgens op twitter diezelfde Gündogan alweer betichten van 'dit gedrag' dat niet in 'onze cultuur' (opvallende formulering trouwens, over een allochtoon lid van een partij die over zichzelf struikelt van politieke correctheid) past. Want als die 13 melders ergens door beschadigd zijn, dan is het wel door de hemeltergend amateuristische gepruts van de partijleiding die nu al meer dan vijf dagen wacht met het enige juiste doen: OPSTAPPEN.