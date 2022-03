Nilüfer Gündogan moet per direct teruggezet worden in de fractie van Volt. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten na het kort geding van vorige week. Ook moet VOLT Gündogan een voorlopige schadevergoeding van 5000 euro betalen. Een ongekozen rechter mag dus in dit land bepalen dat gekozen Kamerleden (in dit geval: Laurens Dassen en Marieke Koekkoek) moeten samenwerken met iemand, waar ze niet mee willen samenwerken. Riep daar iemand dikastocratie? Hoe dan ook heeft de rechter wel gelijk dat ze er bij Volt een potje van hebben gemaakt in deze affaire: "een schorsing van Gündoğan zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor, kan niet door de beugel". Dat wordt gezellig bij de komende fractievergadering. Belangrijkste politieke vraag die nu overblijft: gaat VOLT (waar ze een beetje raar zijn) politieke consequenties verbinden aan deze rampzalige uitspraak? Of is het heel erg 'oude bestuurscultuur' om nu te vragen of partijleider Dassen en/of co-voorzitters Peter-Paul de Leeuw en Sacha Muller op gaan stappen?

HELE UITSPRAAK: Daarrrr

PS: Zelfde rechter als in de zaak CIDI vs. Baudet