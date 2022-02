Nee hoor: de snowflakes van Volt kunnen helemaal nergens tegen. Het moet allemaal safe space zijn, geen onwelvallige meningen. Allemaal fijn samen.

Oh, oh als iemand iets zegt of doet wat niet in het straatje past. Cancellen die hap.

Ik kreeg gisteren bij de Jumbo een knipoog van een vrouw. Totaal niet mijn type, maar toch was ik gevleid. Maar dat mag van de Volt en en de woke brigade allemaal niet. Want het doet pijn dat iemand in je space komt.

En ondertussen zijn de mannen in de Oekraïne die het oplossen. Met geweer in de hand. Onze woke brigade is doodstil.

Het verval van het Westen. Pff ik begrijp Poetin wel dat hij van onze zwakte gebruik maakt.

Gefeliciteerd snowflakes van Volt.