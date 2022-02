Zoek eerst maar eens uit wie de eigenaar van Volt is. Ze schijnen niet alleen in NL te zitten maar ook in andere Europese landen. Hoe is het mogelijk dat een volstrekt nietszeggende organisatie plotseling in meerdere landen zetels weet te veroveren? Zit Soros er achter of de drugs mafia? Dit zaakje stinkt.



En als een vrouw beticht wordt van grensoverschrijdend gedrag dan is dat het gevolg van het niet opvolgen van de bevelen van heur meester. Het is een stok om de hond te slaan, omdat niemand zich dan kan verweren. Ik begrijp toch goed dat die Nilüfer Gündoğan een als vrouw geboren vrouw is?



Noem mij maar conservatief, maar als een vrouw seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont dan moet dat voor een normale gezonde heteroseksuele man toch grensverleggend zijn. En als een volwassen vrouw een voor heur een te jonge man wil inleiden in het minnespel dan verdient die vrouw een lintje, geen schorsing.



Nee, Nilüfer Gündoğan is te veel in beeld, en ze moet zich houden aan de opdrachten. Ze bedenkt te veel zelf. Dat kunnen ze niet gebruiken. De eigenaar van Nilüfer Gündoğan wil haar een lesje leren. Partij discipline is kadaver discipline! Ordnung muss sein. Overigens weet ik nòg een partij op te noemen die plotseling uit de lucht kwam vallen. Die partij werd ook betaald door het grootkapitaal.