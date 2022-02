@Red shirt | 14-02-22 | 16:18: tenzij je een eigen huis daarvan uitsluit. Ik kan 10 redenen hier neerplenzen waarom dat een huis daar niet in hoort, maar zal me beperken tot twee snelle. In 30 jaar betaal jij je huis 2 keer, 1 maal de koopsom, 1 maal de rente daarop. Overwaarde is daarmee vrijwel altijd geld dat je zelf hebt betaald. Volgende punt is onderhoud. Om je huis waardevast te houden, of een waardestijging te laten ondergaan, kost (veel) geld. Over 30 jaar soms evenveel als die zogenaamde overwaarde.

Dus nee, overwaarde van een huis is vrijwel altijd geld dat je er zelf in hebt gestoken. Dat dit de afgelopen 3 jaar niet in de pas loopt met die bizarre prijsstijgingen maakt bovenstaande niet ongeldig voor alle jaren daarvoor.