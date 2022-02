Gekke club hoor, dat Volt. Een partij voor mensen die het al goed hebben, die strijden voor dingen die al bestaan. En na een statement over het schorsen van Kamerlid Gündogan waarin partijleider Laurens Dassen helemaal niets zei, is er nu dus Nilüfer Gündogan die juist niets wil zeggen over de situatie, maar gisteravond (toen wij allemaal in de Apple Store waren) toch wel iets zei: namelijk dat er één klacht tegen haar ligt, een "arbeidsgeschil met iemand die ik officiële waarschuwing gaf". Wij dachten dat ze bij Volt niet aan Gündogan wilden vertellen wie of wat de klagers zijn, om het onderzoek niet te belemmeren. Is het onderzoek nu dan toch belemmerd? Zijn de belangen van de klagers geschaad? Of is er geen sprake van meerder klachten en is er maar één klager? Waarom is iemand die een kort geding aanspant tegen een partij überhaupt nog lid van die partij? Onduidelijk allemaal hoor. Vind je het gek dat er allemaal rare praatjes de wereld in komen.