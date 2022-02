Gedoe in Amsterdam, waar er een gijzeling gaande lijkt te zijn in de Apple Store. Bizarre beelden op de video hierboven, waarbij een man wordt vastgehouden door een idioot met een wapen. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. Het hele Leidseplein is afgezet, er is veel politie aanwezig. Nog geen info vanuit de politie. Later meerrrr!

UPDATE 18.15 uur - Politie houdt het vooralsnog droogjes op 'een melding bij een winkel'

UPDATE 18.16 uur - Agent aan het hek heeft het over 'mogelijk explosiegevaar'

UPDATE 18.21 uur - Helikopter hangt boven het plein, DSI-boys ook opgetrommeld

UPDATE 18.24 uur - GRIP 1

UPDATE 18.26 uur - Meer info in Het Parool: "Een ooggetuige meldt dat er rond 18.00 uur twee mannen de Apple Store uitliepen. Toen zij de politie zagen, pakte een van hen een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Vervolgens is de persoon gegijzeld. De twee mannen zijn nog in de Apple Store." Mislukte overval dus.

UPDATE 18.31 uur - Meerdere getuigen melden ook dat ze schoten hebben gehoord in de winkel bij de start van de gijzeling.

UPDATE 18.34 uur - Bronnen melden dat er wederom wordt geschoten. Onduidelijk door wie.

UPDATE 18:45 uur - RTL Boulevard moet decor nog aanpassen.

FOTO VAN DE SITUATIE

Meer beeld hier

Gast op fiets geeft geen neuk