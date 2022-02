Hier verder met de al urenlang durende gijzeling van 1 gegijzelde klant door 1 Skorpion-dragende gijzelnemer in de Apple Store op het Leidseplein. De bediening werd wat Amsterdams traag in het vorige topic door de vele updates & embeds van de Ongoing Hostage Situation, dus we gaan hier verder bomen en bieren of het nou een F550 Super Duty is of een afgeschaalde versie (F250 of F350) waar de pliesie mee aan kwam zetten (dat laatste - red.), en of dat kattenplaatje die Bearcat die ze opgetoerd hebben de voordeur van de fruitwinkel er uit gaat rammen, of dat De Driehoek de gijzelnemer gewoon uit gaan putten met een eeuwige lockdown. En heeft die Donbass dumbass nou een bomgordel om, of is het gewoon een Geel Hesje? Vragen, vragen. Barman, een bier en een open gesprek hierover gaarne!

UPDATE 22.36 uur - Twee mannen komen naar buiten. Eerst rustig, maar rennen daarna weg. Ze komen niet ver. Gijzelnemer ligt nu op de grond.

UPDATE 22.40 uur - Hij werd aangereden (zie video hieronder) en ligt nu op de grond. EOD-robot gaat hem controleren.

UPDATE 22.42 uur - Snipers houden de gijzelnemer onder schot terwijl de bom, of wat hij dan ook om heeft hangen, wordt gecontroleerd door de robot.

UPDATE 22.45 uur - Politie bevestigt dat de gijzelaar veilig is.

UPDATE 22.57 uur - Robot klaar, agenten nu ter plaatse.

UPDATE 23.01 uur - Andere mensen die in het pand zaten zijn nu ook in veiligheid gebracht. En politie zegt sorry tegen gevoelige Amsterdammertjes voor de heli.

UPDATE 23.12 uur - Politie: Explosieven waren fake. Medisch personeel nu bij gelanceerde gijzelnemer.

UPDATE 23.18 uur - Vol gas naar het ziekenhuis, dus waarschijnlijk nog in leven.

UPDATE 23.21 uur - Deze actie begon met de politie die middels een robot een pakje of briefje voor de deur legde. Nadat de gijzelaar deze mocht pakken ging hij er vandoor. De gijzelnemer rende achter hem aan en kwam daardoor de SUV van de DSI-boys tegen.

PERSCO: Gijzelnemer eiste 200 mio crypto plus vrijgeleide, schoot 4x op politie +++ tijdens de hele gijzeling zaten er 4 mensen in een kast in de Apple Store verstopt +++ gijzelaar nam de benen na het afleveren van water met robotje +++ gijzelnemer is 27-jarige Amsterdammer, hij is zwaargewond +++ oant moarn

LIVE PERSCO APPLE STORE GIJZELING + Knal

NOG EEN KEER maar dan ingezoomed

Vluchtpoging

Leg daar maar neer

WALL-E op bezoek

Sig Sauer. Nachtkijkers. Wakkere tred. Endgame

Zo het nu lijkt maar 1 gijzelaar in de winkel

Lekker gewerkt, tijd voor pizza!