Zalig popcornnootjesbierverhaal in de T. hedenmorgen over de 'mismatch' tussen politieke partij VOLT en het nu toch niet op straat gezette Kamerlid Gündogan. Want hoe kun je een mediation-traject beter beginnen dan met een potje zalig anoniem roddelen in de Telegraaf? Kom er maar in anekdote over Marieke Koekkoek die TE WEINIG DOUCHT.

"Volgens een ingewijde heeft Koekkoek bij het partijbestuur aan de bel getrokken nadat Gündoğan een opmerking had gemaakt dat ze haar Kamerwerk niet goed deed, en als parlementariër ’wat vaker zou moeten douchen’. Koekkoek was daar niet van gediend. Na de melding van Koekkoek kwamen ook andere ’slachtoffers’ naar voren. Die vertellen over ’tirades’ en ander ’ongewenst gedrag’."

Een beschuldiging van een KWADE DRONK, vroeg u? VOLT draait.

"Na twee wijntjes is ze al teut”, zegt een bron. Op de verkiezingsavond vorig jaar werd geen alcohol geschonken, volgens verschillende bronnen kwam dat door Gündoğan. „Ze heeft een kwade dronk, als er een wijntje in haar zit, wordt ze onberekenbaar”, zegt een andere bron, die zich verbaasde over het alcoholvrije karakter van de feestelijke avond. „Volt had zoiets van: er zijn journalisten en camera’s bij, dat kan niet.” Dit wordt bevestigd door een tweede bron die belast was met de organisatie van de avond."

SEKSUELE avances? Check.

"Een aantal van de meldingen was van seksuele aard: volgens de partij zou Gündoğan een aantal jongere medewerkers meermaals op hun billen hebben getikt, en bij weerwoord explosief hebben gereageerd. „Dat gebeurde zowel op de fractie als daarbuiten”, zegt een bron met kennis van zaken. Ook zou ze seksgrappen in WhatsApp-groepen van Volt hebben rondgestuurd, en avances hebben gemaakt naar jongere leden. „Zowel bij vrouwen als mannen”, zegt een andere medewerker."

Het nietszeggende & volstreke lege anti-populisme dat VOLT in zijn al zijn vezels kenmerkt?

"In een appgroep met de naam ’Griekse Pornovilla’ heeft het Kamerlid bovendien omstreden uitspraken gedaan over ongevaccineerden. Volgens bronnen, die dat staven met bewijsstukken, suggereert Gündoğan dat de deltavariant van het coronavirus ’weleens domheid’ zou kunnen ’uitroeien’ en dat als ’win win’ betitelen."

En dan om het af te maken deze alleszeggende observatie die inderdaad wel alles zegt.

"Het steekt mensen uit het pro-Dassenkamp dat Gündoğan met de schrik is vrijgekomen. „Als zij een witte man was geweest, dan was het heel anders met haar afgelopen”, verzucht een betrokkene. Maar ook de partij zelf moet het ontgelden: „Je kunt Volt veel verwijten in deze kwestie”, zegt een partijlid, dat wederom anoniem wil blijven. „Vooral naïviteit. Ze zijn te onervaren, ongeschikt voor de Haagse politiek. Het zijn paphoofden zonder kaaklijn.”"

Tijd voor paphoofden zonder kaaklijn Laurens Dassen, Peter-Paul de Leeuw en Sacha Muller om hun biezen te pakken. Dan kan het zootje ongeregeld wat er nog overblijft Gündogan lozen. Ach, weet u wat. Hef gewoon die gewoon die hele partij op.