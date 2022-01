De claim: "50.000 truckers in een konvooi van 70+ kilometer lang en 1,4 miljoen mensen" zijn onderweg naar Ottowa en zullen daar te blijven tot Trudeau aftreedt omdat het een doodenge vaccinatiefascist is (beeld na breek). Indien waar allemaal volkomen terecht natuurlijk, we zien alleen nergens écht een bevestiging van dat het konvooi daadwerkelijk zo groot is en verschillende filmpjes van inderdaad best grote konvooien bewijzen die aantallen nog niet.

De 50.000-claim lijkt uit de Toronto Sun te komen. "“It’s 70 km long,” said Benjamin Dichter, spokesman for the Freedom Convoy 2022. “I have seen footage from an airplane. It’s impressive.” (...) There are estimates the Canadian convoy could comprise 50,000 trucks from the West, East, and even from the United States." De politie zelf bereidt zich voor op de aankomst van 1000 tot 2000 truckers/demonstranten.

De andere claim is dat de MAINSTREAM MEDIA buiten Canada het konvooi doodzwijgen. Dat lijkt grotendeels waar, al wijdde Reuters er drie dagen geleden wel een kort nieuwsberichtje en Associated Press (dat zijn écht de allerergsten) vandaag nog onder de kop "Canada police fear violence at trucker vaccine protest". De NOS deed trouwens ook een diepte-repo van 22 seconden. Enorme lol wel om de systeempaniek die leidt tot dit soort koppen van het Canadese Global News (wiki): "‘Fringe minority’ in truck convoy with ‘unacceptable views’ don’t represent Canadians: Trudeau".

Sowieso wordt wel vrij hard gewerkt om de truckers gelijk te schakelen aan dezelfde deplorables die op 6 januari het Amerikaanse Capitol bestormden en ze 'far-right' te noemen. Ook heeft crowdfund-platform GoFundMe bijna $5 miljoen aan donaties voor de truckers bevroren en heerst er onduidelijkheid over hoe en of dit uitbetaald gaat worden.

Enfin, zoals ze dat daar zeggen. We gaan het meemaken en turven braaf verder.

