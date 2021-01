Hier verder met de Amerikaanse waanzin in Washington, want het loopt uit de hand. Na een speech voor duizenden mensen op The National Mall waarin Trump nog altijd ferm volhield dat hij gewonnen heeft, bestormden zijn aanhangers Capitol Hill, waar het Congres onder toeziend oog van Mike Pence bijeen was om zijn verlies te bezegelen. Een combinatie van woedende meute, LARP'ers in berenvellen en dagjesmensen op leeftijd bestormde en bezette het gebouw, dat ontruimd is. Senatoren hebben hun kantoren in allerijl verlaten terwijl ruiten sneuvelen, politiemensen klappen krijgen en de eerste berichten over schoten en gewonden binnen komen. Hierboven een compilatie van de gebeurtenissen die begint met Alex Jones die nog soort van tot kalmte oproept en eindigt met de bezetting van het gebouw. Trump roept (inmiddels...) op tot kalmte nadat hij eerst de boel zelf heeft op staan ruien. Hieronder updates van de ontwikkelingen.

LIVESTREAMS: Na de breek

UPDATE: National Guard DC (1100 pax) gemobiliseerd.

PENCE: "The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law." (Twitter)

UPDATE 21u50: PBS heeft het over 6 gewonden naar het ziekenhuis. AP meldt National Guard en meer Capitol Police onderweg naar bezette gebouw. Maryland stuurt ook State Troopers.

BIDEN 22u10: Sleepy Joe zong een soort post mortem slaapliedje over hoe erg alles was. Energy levels: stokoud wijf.

TRUMP 22u15: Donald roept mensen op om naar huis te gaan, verklaart ze wel heel lief, en ohja hij heeft nog steeds gewonnen. D'oh!

UPDATE 22u25: PBS meldt gewonde agenten

RUTTE 22u35: 'Donald, stop hiermee en ga naar je kamer!' (Twitter)

Trump: "Go home (maar ik heb wel gewonnen)"

'Go home, we love you, you are very special', en het is allemaal schuld van de media

En deze mompelende post-mortem moet dat land gaan leiden?

Dit was ongeveer net zo ontluisterend als de beelden uit het Capitool

Nieuwe waarschuwing bij Trumptweet

Die wordt nog voor het weekend gepermabanned?

Beeld: Vrouw in nek geschoten in het gebouw

Trump zet leger in tegen eigen aanhang

LIVESTREAM: Yahoo

LIVESTREAM: PBS

LIVESTREAM: Burgerjourno

Gewoon grappig: Turkije bezorgd over situatie USA

FYI: die dude met die hoorns hieronder, is de Amerikaanse Willem Engel.

Thierry zit te trollen. TOCH?