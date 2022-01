Wat wil. Wegbereider van mRNA-vaccins dr. Robert Malone - onlangs van Twitter verbannen - blies afgelopen maand het concept 'mass formation psychosis' nieuw leven in. We zouden graag naar de wiki van dat concept verwijzen, maar die ligt eruit. Het is geen academisch 'erkende' term, en zoals alle grootschalige sociologische theorieën valt ook deze niet te falsificeren of te 'bewijzen'. Maar exact die twee dingen zijn ook nooit het punt van grootschalige sociologische theorieën. De individuele en collectieve menselijke psyche is immers geen ontleedbare machine, maar een lopende verzameling van fluctuerende verhalen en toestanden. Had Hannah Arendts The Origins of Totalitarianism soms de hele waarheid in pacht? Nee, natuurlijk niet, maar het werk draagt wel bij aan een begrip van welke verhalen en toestanden mensen hither and yon bewegen. Sociologie is altijd deels luchtfietserij, en dat is precies waar het voor bedoeld is.

En zo zit het ook als dr. Malone vertelt wat er volgens hem aan de hand is als Westerse bevolkingen ineens massaal vaccinatiedrang- en dwang steunen voor een vaccin dat helemaal niet zo goed werkt tegen een virus dat helemaal niet zo gevaarlijk is. Hij heeft de hele waarheid echt niet in pacht, maar het draagt wel bij aan het vormen van een begrip van de verhalen en toestanden die de Westerse wereld binnen twee jaar bijna onherkenbaar veranderd hebben.

Hij lichtte zijn theorie op 9 december toe in een blog [was de eerste hit op DuckDuckGo maar volstrekt onvindbaar via Google], en vertelt er bovenstaand over bij Joe Rogan, al deed-ie dat ook in meer interviews elders. Waar z'n theorie op neer komt is het volgende:



1) Er is een mild geatomiseerde samenleving zonder breed gedragen 'sense making institutes', waarin een latente, diffuse angst en passieve agressie een sterk deel van de sociale atmosfeer zijn.

2) Deze samenleving wordt geconfronteerd met een plausibel 'angstobject' waar de voorheen diffuse angst richting gekanaliseerd kan worden.

3) Er wordt door een uniforme bestuurlijke orde een enkelvoudige oplossing aangeboden - het vaccin - waarna er rondom het veronderstelde probleem en de veronderstelde oplossing een "massaformatie" plaatsvindt. 30% vereenzelvigt zichzelf volledig met het systeem-narratief en gevonden medestanders, en een mildere 40% volgt dit bij gebrek aan betamelijke alternatieven. De overgebleven buitenbeentjes, in dit geval de ongevaccineerden, worden de zondebokken.

4) Dit leidt ertoe dat 70% van de bevolking ineens maatregelen en cultuur-wijzigingen steunen die voorheen volstrekt ondenkbaar waren.

Is zo'n theorie nou zo erg?

Reuters en Associated Press

Blijkbaar wel, want de twee grootste westerse 'kwaliteitsmedia'-conglomeraten lanceerden er afgelopen weekend een gecoördineerd aanvoelende fact-check-offensief tegenaan. Reuters kopt: "Fact Check- No evidence of pandemic ‘mass formation psychosis’, say experts speaking to Reuters". AP Fact Check een dag later: ""Mass formation psychosis," an unfounded theory spreading online, suggests millions of people have been “hypnotized” into believing mainstream ideas to combat COVID-19."



En dan vraagt u zich af: hey, Reuters. Is de voormalig President, Chief Executive Officer and Director of Thomson Reuters Corporation (2012 - 2020) niet een van de twaalf board members van Pfizer? Nou, dat klopt. En dat zegt natuurlijk niks, maar het zegt ook niet niks.

Maar dan de fact checkers van de Associated Press, want dat is echt het meest hallucinante rattennest van allemaal.

Op 2 september toonde Anderson Coopers segment op CNN een kleur-bewerkte video van Joe Rogan, waarin hij vertelt dat hij covid had, en er ongevaccineerd met deze kuur binnen drie dagen van herstelde. Zie zelf de CNN-versie hier en Joe's oorspronkelijke upload hier op Instagram. Onderstaand spelen beide fragmenten gelijktijdig af en daaronder staan onze eigen screenshots van hetzelfde moment uit beide originals.

Kijk daar even naar, en lees dan de Associated Press Fact Check van 10 september: "No evidence video color was manipulated in CNN news segment." Daarin lezen we namelijk LETTERLIJK het volgende:

"An analysis of the video used by CNN in a report about talk show host Joe Rogan contracting COVID-19 found no sign that the color had been altered. CNN confirmed no changes were made to the color of the video. (...) “There is no evidence that the clip from Anderson Cooper’s show is manipulated or altered from the original Instagram video in an attempt to alter Rogan’s appearance,” said Hany Farid, professor at University of California Berkeley’s School of Information, whose research focuses on digital forensics, image analysis and human perception.

Farid said he compared the hue of several frames from the CNN video with the same frames from Rogan’s Instagram, and found they were nearly identical. Farid did see some blurriness in the Anderson Cooper video, which he attributed to it being cropped closer to Rogan’s face. The image in the Facebook post identified as being from the original did show signs of being altered, Farid said."

Het staat er allemaal écht. En dan mag u zelf bepalen wat een fact check van een theorie over 'mass psychosis formation' van deze clubs waard zijn. Meer ter overweging, onderstaand.

AP Fact Check letterlijk: videos verschillen niet in kleur en zijn niet bewerkt

2+2=5. Onze eigen screenshots uit beide originals, zelfde moment, naast elkaar

ja kom nou

*How to think about* (...)

Ter verdere overweging

Best wel lol