Hij kroop zaterdagavond ongevaccineerd onder het wol en testte zondagochtend positief. Dus meteen daarna gooide hij er de gootsteen tegenaan, bestaande uit: monoklonale antilichamen (FDA-goedgekeurd), ivermectine, prednison (aangeraden door het NL ziekenhuis van deze brandbrief), z-pack (azithromycine), een NAD-infuus en een vitamineinfuus. Tenminste, dat is wat hij in de bovenstaand Insta-video vertelde, die uiteraard voorzien werd van de WHO-waarschuwing eronder.

Het nieuwe trucje van de bien pensant is trouwens om ivermectine uit tribale overwegingen consistent en minachtend "paardenontwormer" / "horse dewormer" te noemen, wat het inderdaad ook is. Maar ivermectine is al vanaf 1988 meer dan 4,4 miljard (!) keer veilig door mensen gebruikt, genas honderden miljoenen mensen van rivierblindheid en lymfatische filariasis en de ontdekkers van avermectine (voorloper) wonnen in 2015 nog de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde, want "The consequences in terms of improved human health and reduced suffering are immeasurable". Dus misschien even een toontje lager zingen met dat ondoenlijk lege dedain.

Enfin, het resultaat van Joe's kuur: elke dag voelde beter dan de vorige en op woensdag meende hij zich hersteld. Ja, fantastisch natuurlijk. Een stuk omslachtiger en duurder dan een gratis vaccin dat rond de 95% beschermt tegen ziekenhuisopname en rond de 80% beschermt tegen infectie - al neemt dat na een aantal maanden wel af en is de effectiviteit van booster shots nog niet bekend. MAAR, je hebt niet bijgedragen aan een totalitaire infrastructuur van QR-vaccinatiebewijzen voor toegang tot het openbare leven, je bent niet gezwicht voor het maatschappijbrede dedain en farmazeloot Justin Trudeau (analyse hier) in het bijzonder. En je durfde erop aan dat als zelf Jan Roos (bmi: fors, dieët: interessant) het ongevaccineerd overleefde, u misschien ook wel een kans maakt.

Maar goed, Joe sluit af met een nederig dankwoord: "A wonderful heartfelt thank you to modern medicine for pulling me out of this so quickly and easily". Trust the science!

