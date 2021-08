Voel het bovenstaande filmpje even goed in. En leg het bijvoorbeeld eens naast het onderstaande WEF-filmpje, onze eigen naderende QR-plicht op 20 september in combinatie met de eigen 'bijdrage' voor testen, Israel waar kinderen vanaf 3 jaar oud (!) een QR-code moeten laten zien voor toegang tot de ballenbak of zo, Australië waar je geen zonsondergang meer op het strand mag kijken en Nieuw-Zeeland waar je na de eerste besmetting in 170 dagen niet meer met je buren mag praten. Is dit alles nou redelijk en proportioneel?

En dan die Trudeau, kampioen van de andere wang en de extra mijl. Heeft eindelijk een toegestane groep gevonden om z'n agressieve impuls (die elke mens eigen is) richting te kanaliseren. En let even goed op z'n intonatie en mimiek. Waar zijn die eeuwige feminiene klankleur, trage hoofdbewegingen en algehele composure gebleven? Dit is het resultaat van een gestaag corrumperend superego: maatschappelijke normen die langzaam toe beginnen te staan wat voorheen ondenkbaar was. Zo'n toespraak komt niet enkel voort uit Trudeau zelf, die energie is een samenspel tussen spreker en publiek. "The counter to tyranny is democracy, is elections," zegt-ie. We gaan het meemaken.

"your energy was incredible"

WEF: "Identificatie per hartslag want mondkapje blokkeert gezichtscans"

