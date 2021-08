Kijk, daar staat-ie weer. De Leugenaar. De achterbakse leugenaar. Mister Narcostaat. Doctorandus in de Doctrinekunde. De toeslagencapo, de Primera-vernieler, Jumbo-plunderaar, de Groningen-sloper. De verzorgingsstaatvandaal. De Zandvoortslijmbal. De demissionaire grondwetaanlaarslapper. De Man van De Avondklok, die er als eerste af ging, en toen niet. (Zie ook: interview met Minister van Ziekenhuisbedden Ernst Kuipers in de Volkskrant.) De MinPres, de man die Nederland ziet als een vaasje, maar die er een 50-liter accubak vol lobbysnot en graaiende Sywerts van maakte. Waar blijven De Ordetroepen? Waar blijft Pek & Veren? Wij zijn de laatste generatie burgers die hem kunnen stoppen. Het is genoeg.

REEDS BEKEND

- F1 gaat door (maar van de 3 prinsesjes mogen er maar 2 komen)

- Uni's Hogescholen MBO weer open zonder sanderhalve meter

- 20 september Einde Sanderhalve Meter

- 1 november doen we weer normaal (NOS)

- 13 november Intocht Sinterklaas

- Vuurwerkverkoop 29, 30, 31 december

- 16 maart Tweede Kamer-verkiezingen

Kunnen jullie ff voorschieten, VWS? Dan halen onze hulptroepen er 3 miljoen.