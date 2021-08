Gister dit tweetje viral waarin gemeld wordt dat Israel vanaf aanstaande woensdag burgers met twee jabs niet langer als gevaccineerd beschouwt, en burgers alleen met drie vaccinaties een groen vinkje in de QR-app krijgen. De genoemde datum van 1 september lijkt echter niet te kloppen, het beleid is pas vanaf 1 oktober van kracht. "Those who do not receive a booster shot will no longer be considered vaccinated as it relates to restrictions if more than six months have elapsed since their second shot, coronavirus czar Salman Zarka said. That change will go into effect on October 1." Kortom, de boodschap is: haal die derde booster binnen zes maanden na je tweede shot, of sluit jezelf buiten van het openbare leven. Dat geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder. Kinderen vanaf 3 jaar (!) en ouder moesten ook al een QR-code tonen bij de ballenbak, maar voor hen lijkt de derde booster shot nog niet verplicht.

Het was natuurlijk al even bekend dat de effectiviteit ook bij een double jab na enkele maanden af begint te nemen. Er lijkt echter nog onduidelijkheid te zijn over de effectiviteit van een booster shot. Op 5 augustus in Nature: "But scientists say that the case for COVID-19 vaccine boosters at this point is weak. They might not be necessary for most people, and could divert much-needed doses away from others." De WHO riep vorige week maandag nog op tot een moratorium op booster shots van minstens twee maanden want in Afrika hebben ze al zo weinig.

Kortom, de booster shots zijn een experiment in de echte wereld, maar Pfizer verkondigt natuurlijk alvast dat er elk jaar een nieuwe booster nodig is. Welke landen zullen de Israelische lijn volgen? En welke als eerst? En stel dat ook Nederland het groene vinkje in de CoronaCheck-app koppelt aan een derde booster shot, daarna aan een vierde en vervolgens een vijfde. Wanneer en waarom zegt u dan nog nee?

