Ik vraag mij weleens af of er niet iemand is die aan zo'n talkshowtafel zijn mond opentrekt en zegt: zeg Nieuwsuur, wat is dat voor kromme reportage met die huisarts die een fake telefoontje pleegt, van een persoon die niet eens bestaat.

Het ligt er mijlendik op dat het een toneelstukje is. Daarbij is A'dam de stad met de laagste vaccinatiegraad. Maar ja, een baksteen in je smoel omdat je een allochtonenwijk inloopt is ook niet fijn. Dan maar die gemoedelijke mijnwerkers die in het café zitten. Oh, ze roken? Helemaal mooi want dat past wel bij het stereotype beeld van de niet gevaccineerden.

Bedenk goed wat je met je belastingcenten doet en waar het aan uitgegeven wordt. De NPO is allang niet meer zo neutraal en loopt fijn mee in de pas van overheden en ministeries.

Wat je overigens wel of niet van de vaccinatie vindt zal mij worst zijn. Zoals mijn gelovige partner zegt: haal mij niet van het geloof af, dan breng ik jou er niet aan. En zo moet het zijn. Laat elkaar in de waarde en leef met elkaar en niet tegen elkaar. We moeten nog even een tijdje met elkaar op deze aardkloot.