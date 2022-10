Gisteren sowieso de fipo gemist dus vandaag een perfecte herkansing!

GeenStijl Café Mega Mix 129 Playlist:

1. Mörk Gryning - Tusen Ar Har Gatt (1995) - @keestelpro

2. The Cure - A Forest (1980) - @wakkere_nederlander

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978) - @Piet Karbiet

4. Mörk Gryning - Tusen Ar Har Gatt (1995) - @Theodorus.Goldbach (voor @GU)

5. Wombats - Moving To New York (2006) - @Whisky

6. The Pussycat Dolls - Buttons (2005) - @Juffrouw op de fiets

7. Rod Stewart - Da Ya Think I'm Sexy (1978) - @pegaje

8. Booty Luv - He's A Winner (2007) - @TheOne48

9. Indeep - Last Night A D.J Saved My Life (1982) - @Bad Casey

10. Tones And I - Dance Monkey (2020) - @snapal

11. Lou Reed - Sweet Jane (1973) - @King of the Oneliner

12. The SOS Band - Just Be Good To Me (1983) - @Dandruff

13. Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way (1993) - @Zwezerik

14. Yes - Love Will Find A Way (1987) - @Deksmaat

15. David Gilmour - Comfortably Numb - Live (2016) - @GKJP

16. Dire Straits - Money For Nothing (1985) - @R. Skickr

17. Boegies - Méh (1986) - @Nuuk

18. Frank Zappa - Sofa No 2 (1975) - @PPuk

19. The Animals - House of the Rising Sun (1964) - @Roos

20. Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love (1984) - @neonreclame (voor @LadyMidnight) (tevens bonustrack)

Cheers GeenStijl!