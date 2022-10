Eerder deze week zagen we een piepklein volkskrantcolumnistje al een video uit 2014 opvissen om Guido Weijers (GUIDO. WEIJERS!) als Poetinvriendje te kunnen framen vanwege een belegen grapje over Rusland, Oekraïne, Hitler en gas. Hedenmorgen worden we vergast op een NPO-ambtenaar die geschokt is dat De Telegraaf (eigendom van een uitermate beschaafde Belgische uitgeverij) citeert uit de speech van een wereldleider die zich dit jaar nogal op de voorgrond heeft geprofileerd. En ja natuurlijk is het grappig dat een journaliste niet wil dat een krant nieuws brengt, maar het is ook nogal veelzeggend over de manier waarop de Russische oorlog in/tegen Oekraïne behandeld *mag* worden volgens de goegemeente: het is niet de bedoeling dat je zomaar Poetins kijk op de zaken tot je neemt, want voor je het weet vorm je meningen die niet mogen. Of zo. Sure, bepaalde politieke krachten zwakten in Nederland hebben het heel erg lastig gemaakt om een enerzijds/anderzijds analyse te maken van De Situatie In Oost-Europa (voor de cheap seats: ja we bedoelen de Poetinpijperij van Baudet ja duh wie anders), maar dat een paar dwaallichten in Den Haag daadwerkelijk knielen voor het Kremlin maakt van de bodemakers aan de Basisweg nog geen makkers van Moskou, of wel?

Het getuigt, derhalve, zeggen we met de monocle in het oog en de vuist onder de kin, van een intrinsieke onmacht bij het vaderlandse media-establishment om nieuws, feiten en De Toestand in De Wereld met enige professionele distantie te kunnen verslaan. En die escalatie in mainstream mediagedrag zien we vaker: Donderdag besloot Nu.nl dat het geen beelden meer vertoont van vervelende eigenlijmers die in het Mauritshuis onbetaalbare, weerloze kunst aanvielen, omdat het om een "illegale actie gaat". Het zal wel onze eigen bias zijn over het nieuwsblogje van DPG (ook al zo'n keurige Vlaamse uitgeverij), maar het proefde naar bescherming van klimaatactivisme tegen de breed gedragen afkeer van de vandalistische acties. Op een nieuwstitel waarin je in de comments al heel lang niet meer kritisch over klimaat(beleid) mag discussiëren, ligt het in lijn der verwachting dat de redactie geen afbreuk wil doen aan het vermeende belang van verstorende en vandalistische klimaatacties. (Zie ook: deze nrc'er.) Ze zullen bij Nu.nl ook die toespraak van Poetin wel in handen hebben, maar die drukken ze natuurlijk ook niet af omdat het over "illegale acties" gaat.

Weeg daar nog even wat mainstream meltdowns bij over de Twitter-aanschaf door Musk (hallo Guy Vernaargeestigmans) en we zien een patroon waarin degenen die meenden een cultureel-maatschappelijk monopolie op meningen en media-uitingen te hebben, zich met de dag benauwder voelen over niet alleen andermans vrijheid van meningsuiting, maar vrijheid van perceptie over prangende en actuele zaken. MAAR GOED, NU ZITTEN WE ZELF OOK WEER TE PREDIKEN NATUURLIJK. Bedankt voor het lezen, roze parochie, mogen we nu fris pils?

Brusselse broekpoepers

Grappen uit 2014 = Poetinvriendje in 2022 ja logisch wel