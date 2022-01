"Of de Bijbel als fundament van iets?" Inderdaad! Ook de Bijbel staat absoluut niet op zichzelf.

Eén van de oudste concepten is 'Hemel' en 'Aarde'. Bijv. in China: Yang = Hemel (mannelijk - het 'scheppende'), Yin = Aarde (vrouwelijk - het 'ontvangende'). Het idee erachter is oorspronkelijk: wij leven in de materiële wereld van 'Moeder' Aarde. Maar daarachter ligt (Onze Vader in de) Hemel: daar wordt onze materiële wereld feitelijk geschapen; dat is de 'echte' wereld, de bron. Onze materiële wereld is een illusie: Maya (ook een vrouwelijk woord). Dat vind je in ontzettend veel culturen terug.

En dat sluit aan bij de huidige natuurkunde: bijvoorbeeld bij Stephen Hawking. Ook hij zei dat we in een illusie leven. Volgens hem bestaan tijd en ruimte bijvoorbeeld in werkelijkheid niet.

Het grote geheim is dat er een speciale, universele techniek is om dichter bij de wereld van 'de Vader' te komen. Ook die techniek vind je bijna in alle culturen, in allerlei varianten terug. In het Hindoeisme is dat bijvoorbeeld: kundalini yoga. In het Taoisme: de 'micro cosmic orbit'. In het Tibetaanse Boeddhisme: Tummo. Waar 'The Iceman' nu zo'n furore mee maakt. Enzovoorts...