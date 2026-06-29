Nu we de hele film hebben gezien: nog even over Citizen Vigilante en het aangekondigde deel 2
Hele film hier te zien
"even better" Elon onze ogen bloeden
Citizen Vigilante 2 will be even better https://t.co/rqMaDWJrV1— Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2026
We schrijven "hele film" en daarmee bedoelen we de hele eerste openingsscène waarin een Afrikaans ogende man een inheems ogende Europese vrouw in haar nek steekt. Want soms mag je een boek op de kaft beoordelen, en daarom stuitte het bovenstaande, esthetische taxatievermogen van 's werelds eerste ex-biljoenair echt extreem tegen de borst. "Citizen Vigilante 2 will be even better" - ALSOF DEEL 1 EEN GOEDE FILM BETREFT.
Het is namelijk naar elke maatstaf een extreem slechte film, en het feit dat daders van seksueel groepsgeweld waarheidsgetrouw worden neergezet als (islamitische) immigranten en daar een wraakfantasie op uitgeleefd wordt, is de enige reden dan mensen het erover hebben. Terecht overigens, want dat is inderdaad, daadwerkelijk baanbrekend.
Maar Elons lofzang benadrukt iets wat al heel lang een 'probleem' is, namelijk dat (populistisch) rechts bijzonder slecht is in hoogwaardige esthetiek. Americana als UFC White House en militaire reclames kunnen ze als de beste, maar hoogwaardige esthetiek in vooral film is iets waar het gewoon niet toe in staat lijkt. Die films geproduceerd door The Daily Wire bijvoorbeeld, niet om aan te zien.
Maar goed, onverminderd zin in De Wreker 3, met Thijs Römer vs de Mocro Maffia. De GeenStijl Premium Podcast voer de kwestie na de breek - tweede helft alleen beschikbaar voor Premiums (hier voor slechts 5 euro per maand).
"The end of the Somali scams" hahaha jongens
Jongens welke esthetische ondergrens is hier nou eigenlijk bereikt?
De GeenStijl Premium Podcast over de kwestie - tweede helft onderaan alleen voor Premiums!
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