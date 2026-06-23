Vooropgesteld: het is - zoals het een film van regisseur Duitse Uwe Boll betaamt - geen goede film. Sterker nog, het voelt naar goed gebruik bijna alsof het schrijfwerk opzettelijk te nadrukkelijk is, en voor de cinematografie hoeven we ook niet te kijken. Maar daar gaat het dus niet om. Waar het wel om gaat is dat dit de eerste film in decennia is die een dáádwerkelijk taboe doorbreekt, en daarmee voor de verandering eens geen fotonegatief van de werkelijke dader/slachtoffer-verdeling presenteert. Dat komt neer op: islamitische (immigranten) en andere uitheemse vervangers zijn de daders van seksueel (groeps)geweld, inheemse meisjes en vrouwen zijn de slachtoffers van seksueel (groeps)geweld, en inheemse rechters laten de daders er stelselmatig te makkelijk mee weg te komen.

En ja, dan, DAN, kopt de grootste publicatie in de filmindustrie, namelijk Variety, ineens: "‘Citizen Vigilante’ Review: Uwe Boll Does Armie Hammer No Favors With This Morally Bankrupt Thriller". Zo'n kop lijkt futiel, maar het is ons morele universum in het klein. En om exact die reden is de hele film dus verboden (!) in Duitsland.

En, moet echt even vermeld, hoofdrolspeler Armie Himmer is inderdaad niet de minste. Sterker nog, het was een echte A-lister voordat hij in 2021 werd beschuldigd van een hele reeks aan seksueel wangedrag en aanvullende ophef door zijn eigen appjes waarin hij beweert een kanibaal te zijn. Zijn grootste rol was die in 2017 als deuteragonist (look it up sweetie in Nederland spreken we Nederlands) naast superster Timothée Chalamet in hun homoseksuele zomerromance Call Me by Your Name. Maar goed, hij kreeg dus 5 jaar lang geen enkele rol meer en zei zelfs "f*cking reclames voor kattenvoer" te willen doen als hij daarmee weer aan de slag kon.

Maar in plaats van kattenvoer werd het VOER VOOR EXTREEMRECHTS en de tussenstand is nu: viraal op rechts Twitter, 91% op Rotten Tomatoes door honderden publieksleden, slechts 2 reviews door 'erkende critici' waarvan de inhoud zich laat raden, en regisseur Uwe Boll die zich tot Elon Musk wendt en zegt: "Everybody is watching Citizen Vigilante and it is exactly your movie. (...) It's the movie that goes against anybody in the film industry, and showing the crimes of migrants in Europe. And that we are in an existential crisis, exactly how you say it the whole time," en zo monoloogt hij nog wat verder - zie helemaal onderaan topic.

Afijn, daadwerkelijke transgressie. Was dat ooit niet de functie van kunst? Veel meer beeld na de breek.