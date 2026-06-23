Discours. Nieuwe (in Duitsland verboden) film "Citizen Vigilante" over wraakmoorden op verkrachtende migranten en gedogende rechters
Oh-oh, daadwerkelijke transgressie
This is probably the scene that got Citizen Vigilante banned from Germany. 🤣 pic.twitter.com/fVGXJ7a5Z6— Pug Planet (@PetP1anet) June 22, 2026
Vooropgesteld: het is - zoals het een film van regisseur Duitse Uwe Boll betaamt - geen goede film. Sterker nog, het voelt naar goed gebruik bijna alsof het schrijfwerk opzettelijk te nadrukkelijk is, en voor de cinematografie hoeven we ook niet te kijken. Maar daar gaat het dus niet om. Waar het wel om gaat is dat dit de eerste film in decennia is die een dáádwerkelijk taboe doorbreekt, en daarmee voor de verandering eens geen fotonegatief van de werkelijke dader/slachtoffer-verdeling presenteert. Dat komt neer op: islamitische (immigranten) en andere uitheemse vervangers zijn de daders van seksueel (groeps)geweld, inheemse meisjes en vrouwen zijn de slachtoffers van seksueel (groeps)geweld, en inheemse rechters laten de daders er stelselmatig te makkelijk mee weg te komen.
En ja, dan, DAN, kopt de grootste publicatie in de filmindustrie, namelijk Variety, ineens: "‘Citizen Vigilante’ Review: Uwe Boll Does Armie Hammer No Favors With This Morally Bankrupt Thriller". Zo'n kop lijkt futiel, maar het is ons morele universum in het klein. En om exact die reden is de hele film dus verboden (!) in Duitsland.
En, moet echt even vermeld, hoofdrolspeler Armie Himmer is inderdaad niet de minste. Sterker nog, het was een echte A-lister voordat hij in 2021 werd beschuldigd van een hele reeks aan seksueel wangedrag en aanvullende ophef door zijn eigen appjes waarin hij beweert een kanibaal te zijn. Zijn grootste rol was die in 2017 als deuteragonist (look it up sweetie in Nederland spreken we Nederlands) naast superster Timothée Chalamet in hun homoseksuele zomerromance Call Me by Your Name. Maar goed, hij kreeg dus 5 jaar lang geen enkele rol meer en zei zelfs "f*cking reclames voor kattenvoer" te willen doen als hij daarmee weer aan de slag kon.
Maar in plaats van kattenvoer werd het VOER VOOR EXTREEMRECHTS en de tussenstand is nu: viraal op rechts Twitter, 91% op Rotten Tomatoes door honderden publieksleden, slechts 2 reviews door 'erkende critici' waarvan de inhoud zich laat raden, en regisseur Uwe Boll die zich tot Elon Musk wendt en zegt: "Everybody is watching Citizen Vigilante and it is exactly your movie. (...) It's the movie that goes against anybody in the film industry, and showing the crimes of migrants in Europe. And that we are in an existential crisis, exactly how you say it the whole time," en zo monoloogt hij nog wat verder - zie helemaal onderaan topic.
Afijn, daadwerkelijke transgressie. Was dat ooit niet de functie van kunst? Veel meer beeld na de breek.
De scène die voorafging aan de bovenstaande executie
This clip is brutal:— paseq (@xpaseqx) June 22, 2026
Vigilante to the father of the acquitted gang rapist:
“On your son’s social media he said she deserved to be raped because of her mini skirt… Are these the values you’re teaching your children?”
He then calls out the imported victim-blaming culture… pic.twitter.com/1EZNgnTJ3V
Een rechter krijgt het
Most savage moment in the entire movie:— paseq (@xpaseqx) June 22, 2026
“The laws are meant to protect the victims… not the perpetrators.”
Then he looks the judge who let six boys walk after gang-raping a 14-year-old in the eyes and says:
“You are the cancer that is killing society.”
This clip is why… pic.twitter.com/isyZcRqIwU
Subtiel
"commercially and artistically"
"Do you like Uwe Boll? His early work was a little too schlocky for my tastes, but when Citizen Vigilante came out in '26, I think he really came into his own, commercially and artistically." pic.twitter.com/dzifNmBzrm— Dixon Uranus (@RealDixonUranus) June 23, 2026
Regisseur tegen Elon
To Elon Musk. Citizen Vigilante pic.twitter.com/hIlf7NTYj5— uwe boll (@BollFILMS) June 22, 2026
Hier gebeurt veel. "This Morally Bankrupt Thriller"
'Citizen Vigilante' Review: Uwe Boll Does Armie Hammer No Favors With This Morally Bankrupt Thriller https://t.co/8R7R9zigax— Variety (@Variety) June 19, 2026