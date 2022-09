: Er zijn een aantal mensen in Nederland met veel bestuurservaring. Als ze opzichtig corrupt waren als Sywert van der Linden waren ze er allang uitgezeefd. Ja, dan krijg je een kleine kliek die van de ene bestuursfunctie naar de andere schuift, omdat dat de kleine groep capabele mensen met bestuurservaring is. Uiteraard is er aanstormend talent. Zoals er ook mensen zijn die na kortere of langere tijd denken dat ze het nu wel gezien hebben. Door ouderdom of andere doelen in het leven.

Ik denk dat nieuw rechts, GS zeg maar, ook wel inziet dat de echte corruptie bij Poetin en Xi en Orban zit, of bij de miljardairs die via donaties aan de GOP de Amerikaanse politiek naar hun hand zetten. Jammer genoeg zag ik toch bij nieuw rechts grote bewondering voor figuren als Poetin, Trump, Bolsonaro en Orban. Dus ik denk niet dat we onze regering toe moeten vertrouwen aan iemand rechts van de VVD. Er zijn genoeg integere politici links daarvan. En willen we niet allemaal iets meer gelijkheid tussen mensen? Dat niet een kleine kliek alles inpikt? Nu, traditioneel moet je dan bij links zijn. Oké, centrum links omdat extreem links de neiging heeft de kip van de gouden eieren te slachten.

@Basil Fawlty | 20-09-22 | 16:39:

Zie de troonrede: wat kunnen de partijen rechts van de VVD daartegenover stellen? De enige met enige geloofwaardigheid daar is Joost Eerdmans van JA21. Verder zie ik niemand.

@slikspringer | 20-09-22 | 16:55:

Het is een vraag, geen stelling. Ik weet dat dat ingewikkeld kan zijn, maar ik stel alleen iets voor waar je het al dan niet mee eens kunt zijn.

Rutte heeft zijn stinkende best gedaan dit land door de ene crisis na de andere te loodsen. Dat heeft hij bewonderenswaardig gered. Oké, het beleid was wat te rechts, maar hij is dan ook lid van de VVD. Ik weet dat de partijen rechts daarvan graag de schuld aan de buitenlanders of Brussel geven zodat de rijken uit de wind blijven, maar gelukkig is dat hier in Nederland nog niet zo erg als in de VS of het UK. Laten we het zo houden.

@bijna_raak | 20-09-22 | 16:18:

Volgens mij hebben wij het in Nederland niet slecht, maar vooruit, ik weet dat nieuw rechts niets anders kan (in ieder geval doet) dan kankeren, welk land doet het volgens jou beter dan Nederland en waarom ben je daar dan nog niet heen verhuisd?

@BBRDWR | 20-09-22 | 16:17:

Omdat we niets bouwen, misschien omdat we inderdaad niet heel Nederland vol willen bouwen, hebben we nu geen goede betaalbare woonruimte voor onze eigen kinderen, laat staan voor allemaal asielzoekers. Dus ja, dan moet je of het Deense model volgen of bijbouwen. Omdat we ook personeelstekort hebben stel ik de tweede optie voor. Veel immigranten zijn best gemotiveerd om te werken.

En zelfs als klimaat en stikstof duur zijn, niets doen is geen optie: dat doen we nu al 50 jaar, zodat we nu tot onze nek in de stront staan. Voor we volledig kopje onder gaan moet er nu wat gebeuren. Kijk naar de klimaatrampen deze zomer hier in Europa, China, India en de USA!

En kernenergie is te duur. Renewables zijn erg in prijs gezakt. Alleen gaan we de aarde uitputten voor batterijen etc. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden.

En ja, dat we allemaal een stapje terug moeten doen, dat is mogelijk, maar kijk naar onze voorouders, die hebben het ook overleefd: zijn wij zo gepamperd dat wij dat niet kunnen?

Maar ja, rechts lijkt soms op een stel zielige egoïstische kleuters die hun speelgoed niet willen delen.