O ja, boeren, die hadden we ook nog, we zouden ze door de energiecrisis, de koopkrachtcrisis en de vluchtelingencrisis bijna vergeten. Terwijl iedereen thuis met de thermostaat op 15 met smart wacht op de uitwerking van Actieplan Jetten hebben de boeren besloten naar Den Haag te trekkeren om aandacht te vragen voor hun problemen. Daar heeft / had Den Haag weinig zin in: er is 'wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid' een noodbevel afgekondigd en boeren worden aan de poorten van de stad tegengehouden en samen met hun 6320's en hun omgekeerde vlaggetjes teruggestuurd naar hun erf. "Boeren die met hun trekkers willen demonstreren in de stad, worden teruggestuurd en indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders geleid", aldus de gemeente. De politie laat weten een aantal trekkers in beslag te hebben genomen. Een goed begin van Prinsjesdag is het halve werk, zullen we maar zeggen. Later meer!

UPDATE 8.14 uur - Dilan Dinges-Dinges: "Aan de boeren die onderweg zijn naar Den Haag; laat de trekker thuis!!" Let op de urgentie in het bericht: TWEE uitroeptekens. Dan is het menens hoor!!

UPDATE 8.45 uur - Helaas niet tegengehouden & teruggestuurd: deze eikel