Oké. Ik zal proberen deze tegel zonder al te veel vingerwappen door te komen. Ik lees dat mensen met middeninkomens menen dat zij geld voor minima op moeten hoesten. Begrijp even dat vóór deze crisis uitbrak, het water al aan onze lippen stond. Begrijp even dat het minimumloon in Nederland in vergelijking met andere Europese en Westerse landen gewoon beneden peil is. Wij hebben in Nederland bedacht dat mensen toeslagen moeten ontvangen, omdat het feitelijke inkomen niet meer toereikend is om alles van te betalen. Begrijp óók even dat bijvoorbeeld huisjesmelkers die waarschijnlijk CDA/D66/VVD stemmen alle huursubsidie die minima ontvangen regelrecht in hun zakken laten verdwijnen. Neem mijn huur bijvoorbeeld. Die zit nét met een paar centjes onder de grens, zodat deze woning aan minima verhuurd mag worden. De huur is voor mij zonder huursubsidie veel te hoog, waardoor de belastingdienst heeft besloten dat ik het maximale bedrag aan huursubsidie mag ontvangen. Wat dus feitelijk betekent dat deze huursubsidie regelrecht in de zakken huisjesmelkers verdwijnt, en niet in de zakken van minima, snap je? En zo kun je dus lekker blijven zeuren over hoeveel je wel niet moet ophoesten voor minima, en hoe socialistisch het hier allemaal wel niet is, maar de waarheid is natuurlijk dat een groot deel van dit land flink profiteert van minima. En mijn voorbeeld van de huisjesmelker is daar slechts één voorbeeld van, anders wordt deze tegel zo lang.

Ik zelf heb in ieder geval mijn verwarming uit laten staan en heb mijn aanvraag voor compensatie links laten liggen, en geld teruggekregen van mijn huurbaas, dus vandaar dat ik het even nodig vond om te vermelden dat het ook voor de middeninkomens gewoon tijd wordt om op een aantal dingen te gaan besparen, want deze crisis is een heleboel, maar niet mijn schuld, en de oplossing is verre van socialistisch.