Sommige dingen zijn niet de schuld van het kabinet. Dat we in Nederland, met een aanstaande koopkrachtapocalyps waardoor bijna 1 op de 10 kinderen in armoede opgroeit, de rijke bejaarden nog een stukje rijker gaan maken, is namelijk niet de schuld van het kabinet. Het is wel de schuld van de PVV, de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, FVD (in de Tweede Kamer, niet de Eerste), DENK, de SGP, BVNL, JA21, VOLT, Groep (Pieter) Omtzigt, BIJ1, BBB en Fractie Den Haan. Die wilden namelijk allemaal de rijke bejaarden rijker maken en vanwege druk in de Eerste Kamer ging het kabinet daarmee akkoord. Maar wat zegt de Raad van State nu in een nieuw advies over die verhoging?

"Het minimumloon in Dit Land is al best wel lang best wel laag en een van de minst slechte plannen van de nieuwe coalitie is misschien wel dat ze dat een tikkie omhoog willen gooien. Om ervoor te zorgen dat deze maatregel de schatkist (oftewel DE BELASTINGBETALER) geen miljarden kost, is het plan om de vaste koppeling met de AOW voor eventjes los te laten. Maar ja. Dat is buiten alle hebberige bejaarden van Nederland gerekend. (...) Het komt er dus op neer dat als je 24-jarige magazijnmedewerkers met 12 banen en 13 persoonlijke schulden een beetje wilt helpen, dat alleen mag als je de uitkering van Marcel van Dam, Jan Terlouw, Imca Marina, Ben Cramer en honderdduizenden andere rijke bejaarden verhoogt."

Ja okee dat zegt de Raad van State niet, dat zeiden wij op 19 januari, maar het advies van het Hoge College van Staat komt feitelijk op hetzelfde neer. Bovendien wijst de Raad erop dat in de huidige economische situatie juist de armoedebestrijding cruciaal is, en over het algemeen zijn bejaarden in Nederland juist niet arm (op zijn Raad van States: "Tegelijk zijn de risico’s op armoede, in vergelijking met andere groepen, bij AOW’ers in het algemeen het kleinst"). Wie daarentegen juist wel vaak arm zijn, zijn mensen die het minimumloon verdienen. Als we dus iets wél (EN SNEL, EN VEEL) moeten doen, is het het verhogen van het minimumloon, maar als we iets NIET moeten doen is het de AOW met net zoveel verhogen. Het is namelijk crisis.

50PLUS senator LIEGT

Er komt GEEN structurele ontkoppeling.